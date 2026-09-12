Top.Mail.Ru
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 1
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 2
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 3
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 4
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 5
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 6
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 7
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 8
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 9
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 10
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 1
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 2
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 3
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 4
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 5
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 6
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 7
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 8
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 9
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 10
  • Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 190 руб. 
Начислим 1092 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром
18 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy TouchReel
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy TouchReel

Коллекция X-Joy TouchReel


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
8.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
24.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
с держателем для туалетной бумаги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х23х9
Вес, кг.
1.65

Описание товара Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром

Первая в мире коллекция нажимных смесителей для ванной комнаты была создана в рамках коллекции X-Joy всемирно известным дизайн-бюро GP designpartners, Австрия. Интуитивная понятная система управления TouchReel для включения/выключения смесителя одним нажатием. Максимально простое управление температурой воды для тех, кто не хочет ничего настраивать. Весь продукт представляет собой удобную полочку, на которой можно разместить все, что необходимо вам под рукой. На интегрированном держателе можно размещать туалетную бумагу, а на крючке - полотенце.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
8.5
Страна бренда
Германия
Ширина, см
24.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
с держателем для туалетной бумаги
Страна производитель
Китай
Описание
Первая в мире коллекция нажимных смесителей для ванной комнаты была создана в рамках коллекции X-Joy всемирно известным дизайн-бюро GP designpartners, Австрия. Интуитивная понятная система управления TouchReel для включения/выключения смесителя одним нажатием. Максимально простое управление температурой воды для тех, кто не хочет ничего настраивать. Весь продукт представляет собой удобную полочку, на которой можно разместить все, что необходимо вам под рукой. На интегрированном держателе можно размещать туалетную бумагу, а на крючке - полотенце.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигиенический набор для душа AM.PM X-Joy TouchReel F0H85A800 хром - стоимость товара 18190 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...