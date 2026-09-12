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Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром

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Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 1
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 2
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 3
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 4
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 5
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 6
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 7
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 8
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 9
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 10
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 11
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 12
Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
термостатический картридж
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 1
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 2
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 3
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 4
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 5
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 6
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 7
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 8
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 9
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 10
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 11
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 12
  • Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681004
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х32х19
Вес, кг.
3.57

Описание товара Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром

Коллекция X-Joy включает в себя по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, они завоевали любовь многих покупателей. Набор встроенного оборудования X-Joy - идеальное решение для вашей ванной комнаты. Встроенный механизм освобождает ванную комнату от лишних деталей, превращая пространство в идеальное место для себя. Набор включает в себя: верхний тропический душ 22 см, ручной душ, держатель ручного душа и смеситель. Высокопроизводительный коаксиальный картридж с термостатом, включающий высокочувствительный термоэлемент, обладает быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети, защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Удобные ручки управления потоком и температурой воды расположены на одном уровне, что позволяет менять режимы легко и просто. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.



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Отзывы о товаре Душевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A1RH10 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция X-Joy включает в себя по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, они завоевали любовь многих покупателей. Набор встроенного оборудования X-Joy - идеальное решение для вашей ванной комнаты. Встроенный механизм освобождает ванную комнату от лишних деталей, превращая пространство в идеальное место для себя. Набор включает в себя: верхний тропический душ 22 см, ручной душ, держатель ручного душа и смеситель. Высокопроизводительный коаксиальный картридж с термостатом, включающий высокочувствительный термоэлемент, обладает быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети, защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Удобные ручки управления потоком и температурой воды расположены на одном уровне, что позволяет менять режимы легко и просто. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
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