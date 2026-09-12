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Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром

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Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 1
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 2
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 3
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 4
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 5
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 6
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 7
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 8
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 9
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 10
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 1
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 2
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 3
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 4
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 5
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 6
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 7
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 8
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 9
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 10
  • Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 290 руб. 
Начислим 1938 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680993
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром
32 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Func
filter_none Товар входит в коллекцию Func

Коллекция Func


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
52х16х15
Вес, кг.
2.2

Описание товара Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром

Экстраординарное пополнение самой функциональной коллекции в линейке AM.PM. Премиальный дизайн смесителя разработан культовым немецким агентством Brandis и был удостоен премии Good Design Awards 2023 – самой престижной мировой премии в области дизайна. Еще больше полезного пространства: смеситель выполнен в виде вместительной полочки. Внушительный размер полки (40 см) позволяет хранить все любимые средства под рукой, а эстетичный силуэт станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Интуитивно понятное управление: всего одна удобная ручка для настройки температуры и потока воды. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевым смесителем даже с мыльными руками. Переключение потоков воды осуществляется нажатием клавиши. Комбинированный способ управления и вариативность функций делают смеситель одним из самых удобных на рынке.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, инструкция, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Германия
Описание
Экстраординарное пополнение самой функциональной коллекции в линейке AM.PM. Премиальный дизайн смесителя разработан культовым немецким агентством Brandis и был удостоен премии Good Design Awards 2023 – самой престижной мировой премии в области дизайна. Еще больше полезного пространства: смеситель выполнен в виде вместительной полочки. Внушительный размер полки (40 см) позволяет хранить все любимые средства под рукой, а эстетичный силуэт станет настоящим украшением современной ванной комнаты. Интуитивно понятное управление: всего одна удобная ручка для настройки температуры и потока воды. Благодаря специально спроектированной эргономичной ручке вы можете управлять душевым смесителем даже с мыльными руками. Переключение потоков воды осуществляется нажатием клавиши. Комбинированный способ управления и вариативность функций делают смеситель одним из самых удобных на рынке.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа кнопочный с полкой AM.PM Func F8F10500 хром - стоимость товара 32290 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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