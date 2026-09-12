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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный

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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 2
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 3
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 4
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 5
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 6
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 7
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 8
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 9
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 10
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
325
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 5
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 6
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 7
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 8
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 9
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 10
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
8 190 руб.  8 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680992
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Коллекция X-Joy S
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy S

Коллекция X-Joy S


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
325
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х18х8
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный

Стильное универсальное решение для ванной комнаты - качественный смеситель для ванны и душа с длинным поворотным изливом с душевым набором. Универсальный длинный излив позволяет использовать смеситель как для ванны, так и для рядом стоящей раковины. Функциональный держатель для ручного душа на два положения добавит удобства использования. Душевой шланг длиной 150 см позволит наслаждаться душем даже высокому человеку.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B90122 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
325
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Поворотный излив
да
Удлинненый излив
да
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Стильное универсальное решение для ванной комнаты - качественный смеситель для ванны и душа с длинным поворотным изливом с душевым набором. Универсальный длинный излив позволяет использовать смеситель как для ванны, так и для рядом стоящей раковины. Функциональный держатель для ручного душа на два положения добавит удобства использования. Душевой шланг длиной 150 см позволит наслаждаться душем даже высокому человеку.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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