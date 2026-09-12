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Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy TouchReel F85A92500 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy TouchReel F85A92500 хром

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
241
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680986
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Коллекция X-Joy TouchReel
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy TouchReel

Коллекция X-Joy TouchReel


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
38
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
241
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х7
Вес, кг.
1.59

Описание товара Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy TouchReel F85A92500 хром

Первая в мире коллекция нажимных смесителей для ванной комнаты была создана в рамках коллекции X-Joy всемирно известным дизайн-бюро GP designpartners, Австрия.Интуитивная понятная система управления TouchReel для включения/выключения смесителя одним нажатием. Максимально простое управление температурой воды для тех, кто не хочет ничего настраивать.Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математические выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса для удобного использования на умывальнике любого размера.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy TouchReel F85A92500 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Высота, см
7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
38
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
241
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Первая в мире коллекция нажимных смесителей для ванной комнаты была создана в рамках коллекции X-Joy всемирно известным дизайн-бюро GP designpartners, Австрия.Интуитивная понятная система управления TouchReel для включения/выключения смесителя одним нажатием. Максимально простое управление температурой воды для тех, кто не хочет ничего настраивать.Идеальная геометрия, разработанная по стандарту SA (Smart Angle) – математические выверенное соотношение высоты смесителя, длины излива и наклона корпуса для удобного использования на умывальнике любого размера.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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Отзывы


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