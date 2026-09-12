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Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото

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Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 1
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 2
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 3
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 4
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 5
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 6
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 7
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 8
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Высота излива
231
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 1
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 2
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 3
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 4
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 5
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 6
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 7
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 8
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680985
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
231
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х7
Вес, кг.
1.51

Описание товара Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото

Смесители X-Joy – это подлинные дизайнерские изделия в своем ценовом сегменте, созданные австрийским дизайн-агентством GP designpartners. В 2019 году они были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, став символом высочайшего качества и инновационного дизайна, признанного во всем мире. Каждый смеситель – настоящее произведение ювелирного искусства для вашей ванной комнаты: корпус равномерно покрыт тончайшим слоем 24-каратного золота, нанесенным методом вакуумного напыления, что обеспечивает прочное соединение микрочастиц золота с латунной основой. Смеситель X-Joy оснащен уникальным керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, специально разработанным для AM.PM, который гарантирует точную регулировку температуры и устойчивость к любым перепадам давления. Прочность эксклюзивного покрытия Everlast Gold, сопоставимая с прочностью сапфира, надежно защищает смеситель в золотом цвете от повреждений, деформации и коррозии. На корпус и покрытие предоставляется отдельная гарантия сроком 10 лет, что в два раза превышает европейские стандарты, подчеркивая долговечность и премиальное качество продукта.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
золотой
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
231
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители X-Joy – это подлинные дизайнерские изделия в своем ценовом сегменте, созданные австрийским дизайн-агентством GP designpartners. В 2019 году они были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, став символом высочайшего качества и инновационного дизайна, признанного во всем мире. Каждый смеситель – настоящее произведение ювелирного искусства для вашей ванной комнаты: корпус равномерно покрыт тончайшим слоем 24-каратного золота, нанесенным методом вакуумного напыления, что обеспечивает прочное соединение микрочастиц золота с латунной основой. Смеситель X-Joy оснащен уникальным керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, специально разработанным для AM.PM, который гарантирует точную регулировку температуры и устойчивость к любым перепадам давления. Прочность эксклюзивного покрытия Everlast Gold, сопоставимая с прочностью сапфира, надежно защищает смеситель в золотом цвете от повреждений, деформации и коррозии. На корпус и покрытие предоставляется отдельная гарантия сроком 10 лет, что в два раза превышает европейские стандарты, подчеркивая долговечность и премиальное качество продукта.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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