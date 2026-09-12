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Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото

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Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 1
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 2
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 3
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 4
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 5
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 6
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 7
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 8
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 9
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 10
Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Высота излива
231
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 1
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 2
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 3
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 4
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 5
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 6
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 7
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 8
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 9
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 10
  • Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680984
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
231
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х20х7
Вес, кг.
1.51

Описание товара Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото

Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Настоящее произведение ювелирного искусства в вашей ванной комнате: нежный оттенок розового золота получается методом вакуумного напыления смеси 24-каратного золота, серебра и меди, в процессе которого микрочастицы сплава образуют стойкое соединений с латунной основой. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Прочность эксклюзивного покрытия Everlast Gold сравнима с прочностью сапфира: смеситель X-Joy в цвете розовое золото надежно защищен от повреждений, деформации и коррозии.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие

Отзывы о товаре Смеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92044 розовое золото




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
231
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Смесители X-Joy – по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, в 2019 году смесители были удостоены престижной премии Red Dot Design Awards, знака качества, известного всему миру. Настоящее произведение ювелирного искусства в вашей ванной комнате: нежный оттенок розового золота получается методом вакуумного напыления смеси 24-каратного золота, серебра и меди, в процессе которого микрочастицы сплава образуют стойкое соединений с латунной основой. Смеситель X-Joy оборудован специально спроектированным для AM.PM керамическим картриджем SoftMotion 35 мм, который обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Прочность эксклюзивного покрытия Everlast Gold сравнима с прочностью сапфира: смеситель X-Joy в цвете розовое золото надежно защищен от повреждений, деформации и коррозии.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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