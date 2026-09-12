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Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром

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Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 1
Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 2
Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 3
Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 4
Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 5
Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 6
Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 7
Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 8
Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 9
Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 10
Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 1
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 2
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 3
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 4
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 5
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 6
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 7
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 8
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 9
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 10
  • Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
19 290 руб.  20 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680977
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х10
Вес, кг.
1.68

Описание товара Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром

Коллекция X-Joy включает в себя по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, они завоевали любовь многих покупателей. Встроенный смеситель X-Joy на три выхода позволяет полноценно наслаждаться процессом. Встроенный механизм освобождает ванную комнату от лишних деталей, превращая пространство в идеальное место для себя. Высокопроизводительный картридж позволяет установить и сохранить наиболее комфортную температуру воды и насладиться бережными потоками воды. Можно использовать тропический душ для абсолютного расслабления или ручной душ для быстрого и удобного пользования. Традиционный однозахватнный смеситель создан специально для приверженцев классики. Смеситель имеет удобный переключатель сразу на 3 выхода, что является эффективным инженерным решением в сантехнической отрасли. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.



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Отзывы о товаре Смеситель встроенный на 3 потребителя AM.PM X-Joy F85A55000 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция X-Joy включает в себя по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, они завоевали любовь многих покупателей. Встроенный смеситель X-Joy на три выхода позволяет полноценно наслаждаться процессом. Встроенный механизм освобождает ванную комнату от лишних деталей, превращая пространство в идеальное место для себя. Высокопроизводительный картридж позволяет установить и сохранить наиболее комфортную температуру воды и насладиться бережными потоками воды. Можно использовать тропический душ для абсолютного расслабления или ручной душ для быстрого и удобного пользования. Традиционный однозахватнный смеситель создан специально для приверженцев классики. Смеситель имеет удобный переключатель сразу на 3 выхода, что является эффективным инженерным решением в сантехнической отрасли. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
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