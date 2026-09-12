Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy TouchReel F85A10500 хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
162
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 390 руб.
В наличии
Код товара: 680972
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
23 390 руб.
- Гарантия производителя
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Коллекция X-Joy TouchReel
Коллекция X-Joy TouchReel
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
- смеситель с термостатом; - крепежи; - инструкция.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
162
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х11
Вес, кг.
1.9
Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy TouchReel F85A10500 хром
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy TouchReel F85A10500 разработан всемирно известным немецким агентством Brandis и воплощает в себе идеальное сочетание эстетики и практичности, создавая непревзойденное впечатление роскоши и комфорта. Элегантные линии и современные смесительные формы демонстрируют высокий уровень мастерства и инновационный подход дизайнеров к созданию предметов повседневного пользования.
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
- смеситель с термостатом; - крепежи; - инструкция.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
162
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy TouchReel F85A10500 разработан всемирно известным немецким агентством Brandis и воплощает в себе идеальное сочетание эстетики и практичности, создавая непревзойденное впечатление роскоши и комфорта. Элегантные линии и современные смесительные формы демонстрируют высокий уровень мастерства и инновационный подход дизайнеров к созданию предметов повседневного пользования.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy TouchReel F85A10500 хром - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 23390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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