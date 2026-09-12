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Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив

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Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 1
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 2
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 3
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 4
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 5
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 6
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 7
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 8
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 9
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 10
Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный, красный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
219
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 1
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 2
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 3
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 4
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 5
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 6
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 7
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 8
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 9
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 10
  • Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680963
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Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, декоративное кольцо-подставка, подводка для воды, крепеж, инструкция, упаковка
Цвет
черный, красный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
219
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
50х24х6
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив

Безусловный лидер среди кухонных смесителей бренда – стильный и функциональный смеситель с профессиональным изливом и встроенным каналом для питьевой воды из культовой коллекции Like. Гибкий излив значительно расширяет зону использования смесителя, гарантирует легкий уход за мойкой и наполнение емкостей любого размера. Излив устойчив к загрязнениям, перегибам и внешним воздействиям. Удобный магнитный притягиватель для фиксации излива. Смеситель оснащен встроенным каналом для питьевой воды. Благодаря прогрессивной технологии Fresh Boost при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой питьевой водой. Для получения обычной воды, просто управляйте смесителем привычным способом. Эксклюзивная разработка для АМ.РМ: специально спроектированный керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает низкий уровень шума, выдерживает любые перепады давления в водопроводной сети. Эффектное сочетание цветов матовый черный корпус смесителя и красный цвет излива станет ярким дизайнерским решением на кухне.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с кан. для питьевой воды AM.PM Like F8007828 черный/красный излив




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, декоративное кольцо-подставка, подводка для воды, крепеж, инструкция, упаковка
Цвет
черный, красный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
219
Длина излива
195
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Германия
Описание
Безусловный лидер среди кухонных смесителей бренда – стильный и функциональный смеситель с профессиональным изливом и встроенным каналом для питьевой воды из культовой коллекции Like. Гибкий излив значительно расширяет зону использования смесителя, гарантирует легкий уход за мойкой и наполнение емкостей любого размера. Излив устойчив к загрязнениям, перегибам и внешним воздействиям. Удобный магнитный притягиватель для фиксации излива. Смеситель оснащен встроенным каналом для питьевой воды. Благодаря прогрессивной технологии Fresh Boost при вращении ручки на 90 градусов вы можете наслаждаться чистой питьевой водой. Для получения обычной воды, просто управляйте смесителем привычным способом. Эксклюзивная разработка для АМ.РМ: специально спроектированный керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает низкий уровень шума, выдерживает любые перепады давления в водопроводной сети. Эффектное сочетание цветов матовый черный корпус смесителя и красный цвет излива станет ярким дизайнерским решением на кухне.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


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