Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense
-
В наличииЦена 17 790 руб. 30 870 руб.4448 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Sense F7520032 хром
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Sense A74346400 хром
-
В наличииЦена 1 990 руб.498 руб. в СплитДвойной крючок AM.PM Sense A7435600 хром
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM Sense A7434400 хром
-
В наличииЦена 5 890 руб.1473 руб. в СплитМыльница AM.PM Sense A7434600 хром
-
В наличииЦена 4 090 руб. 4 410 руб.1023 руб. в СплитПолка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром
-
В наличииЦена 1 740 руб. 5 790 руб.435 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Sense A7432600 хром отличное состо...
-
В наличииЦена 1 350 руб. 4 090 руб.338 руб. в СплитПолка для душа угловая AM.PM Sense A7454100 хром хорошее состоян...
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Sense A7434100 хром
-
В наличииЦена 4 590 руб. 5 040 руб.1148 руб. в СплитДержатель для стаканчиков AM.PM Sense A74343400 хром
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитМыльница AM.PM Sense A7434200 хром
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитНабор крючков для полотенец AM.PM Sense A7435900 хром
Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром
Смеситель для ванны/душа AM PM Sense отдельностоящи 1 F7514100 для тех, кто ищет оптимальную комбинацию долговечности, привычных форм и интересных деталей в дизайне, создана коллекция Sense. Продукты Sense значительно отличаются от других моделей в сегменте своим неповторимым стилем и увеличенными размерами.. Идеально подходит для отдельно стоящей ванны. Великолепные цилиндрические формы и сияющее хромированное покрытие. Плавная регулировка температуры и напора воды.. В комплект входит ручной душ со шлангом, который благодаря технологии TwistLess не перекручивается – изломы или другие повреждения ему не страшны. Длина душевого шланга 1500 мм.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM Sense F7514100 хром