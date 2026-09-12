Смеситель для раковины сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02322 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
104
Длина излива
125
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
39 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680953
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
104
Длина излива
125
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х21х9
Вес, кг.
2.5
Описание товара Смеситель для раковины сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02322 черный
Инновационное пополнение коллекции Inspire V2.0: сенсорный смеситель для тех, кто идет в ногу со временем теперь в новом, матовом черном исполнении
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Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, электронные, На столешницу
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Смесители для умывальника
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
104
Длина излива
125
Запорный клапан
электромагнитный клапан
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Инновационное пополнение коллекции Inspire V2.0: сенсорный смеситель для тех, кто идет в ногу со временем теперь в новом, матовом черном исполнении
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, электронные, На столешницу
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Теги товара: черные, латунные, для накладной раковины, электронные, На столешницу
Смеситель для раковины сенсорный AM.PM Inspire 2.0 F50A02322 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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