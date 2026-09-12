Душевой набор AM.PM X-Joy S F40985B00 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для умывальника, Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680950
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy S
Коллекция X-Joy S
-
В наличииЦена 10 590 руб.2648 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy S F85B02100 хром
-
В наличииЦена 17 390 руб.4348 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy S F85B10000 хром
-
В наличииЦена 9 890 руб. 10 170 руб.2473 руб. в СплитСмеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02...
-
В наличииЦена 16 490 руб.4123 руб. в СплитСмеситель для раковины с вытяжным изливом AM.PM X-Joy S F85B0290...
-
В наличииЦена 8 410 руб. 9 890 руб.2103 руб. в СплитСмеситель для раковины с поворотным изливом AM.PM X-Joy S F85B02...
Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для умывальника, Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, настенный
Комплектация
- смеситель для умывальника; - смеситель для ванны и душа; - душевой гарнитур; - стойка.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Поворотный излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
диаметр картриджа 35 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х22х19
Вес, кг.
5
Описание товара Душевой набор AM.PM X-Joy S F40985B00 хром
Стильное готовое решение для ванной комнаты. Смесители X-Joy S были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день! Ультрамодный дизайн ручки придает коллекции дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало еще проще. Специально спроектированный керамический картридж SoftMotion 35 мм, обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 29 890 руб.7473 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Merkur 400250300 черный
-
В наличииЦена 29 890 руб.7473 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Sensation F3075000
-
В наличииЦена 29 890 руб.7473 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A50022, ...
-
В наличииЦена 29 990 руб.7498 руб. в СплитТермостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000000 дл...
-
В наличииЦена 29 990 руб. 32 310 руб.7498 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Jupiter77028030...
-
В наличииЦена 30 290 руб.7573 руб. в СплитДивертор на 3 положения AM.PM F0800100 хром
-
В наличииЦена 30 290 руб.7573 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM...
-
В наличииЦена 30 690 руб.7673 руб. в СплитСмеситель для раковины сенсорный, высокий Damixa Scandi Pure 360...
-
В наличииЦена 31 120 руб.7780 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Lemark Atlantiss LM3224C
-
В наличииЦена 31 590 руб.7898 руб. в СплитТермостатический смеситель Damixa Scandinavian Pure 363000300 дл...
-
В наличииЦена 31 790 руб.7948 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 TouchReel F50A02522 чер...
-
В наличииЦена 32 190 руб.8048 руб. в СплитСмеситель для душа с термостатом AM.PM Like F8040000 хром
Бренд
Тип товара
Смесители для умывальника, Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный, настенный
Комплектация
- смеситель для умывальника; - смеситель для ванны и душа; - душевой гарнитур; - стойка.
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
100
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Поворотный излив
нет
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
диаметр картриджа 35 мм
Страна производитель
Китай
Стильное готовое решение для ванной комнаты. Смесители X-Joy S были созданы для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день! Ультрамодный дизайн ручки придает коллекции дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления. Вы почувствуете это с первого прикосновения. Точная инженерия для Вашего комфорта: благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало еще проще. Специально спроектированный керамический картридж SoftMotion 35 мм, обеспечивает оптимальную регулировку температуры, а также позволяет выдерживать любые перепады давления.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие
Душевой набор AM.PM X-Joy S F40985B00 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Душевой набор AM.PM X-Joy S F40985B00 хром