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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный

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Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный - фото 1
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный - фото 2
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный - фото 3
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный - фото 4
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный - фото 5
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный - фото 6
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный - фото 7
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
23.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
2
Наличие полочки
да
Смеситель с термостатом
нет
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный - фото 1
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный - фото 2
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный - фото 3
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный - фото 4
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный - фото 5
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный - фото 6
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный - фото 7
  • Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 390 руб. 
Начислим 3384 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680906
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный
56 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
23.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
2
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Размеры в упаковке, м
1.05х0.36х0.16
Вес, кг.
3.5

Описание товара Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный

Ультра черная душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты.Плавные линии в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Разумная экологичность: благодаря керамическому картриджу ColdStart, при включении смесителя автоматически запускается режим подачи холодной воды. Повышение температуры можно плавно регулировать поворотом правой ручки. Таким образом, расход горячей воды и энергии сокращается на 40%. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи.Настоящее SPA прямо у вас дома: наслаждайтесь увеличенным размером тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3-мя режимами ручного душа. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Глубокий матовый цвет дополнен покрытием High Gloss, которое уберегает поверхность душевой системы от мелких повреждений.Поддерживать чистоту стало еще проще благодаря функции очистки резиновых форсунок Rub&amp;Clean.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем

Отзывы о товаре Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Душевая система
Цвет
черный
Диаметр верхнего душа, мм
23.5 см
Диаметр ручного душа, мм
12.5 см
Длина душевого шланга, см
175
Наличие крючка
нет
Кол-во режимов ручного душа
2
Наличие полочки
да
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
нет
Развернуть
Скрытый монтаж
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйм.
Описание
Ультра черная душевая система из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты.Плавные линии в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Разумная экологичность: благодаря керамическому картриджу ColdStart, при включении смесителя автоматически запускается режим подачи холодной воды. Повышение температуры можно плавно регулировать поворотом правой ручки. Таким образом, расход горячей воды и энергии сокращается на 40%. Непревзойдённый комфорт и удобство: смеситель выполнен в виде компактной полочки из закаленного стекла, где вы можете хранить все необходимые вещи.Настоящее SPA прямо у вас дома: наслаждайтесь увеличенным размером тропической лейки с регулируемым углом наклона (220 мм) и 3-мя режимами ручного душа. Благодаря телескопической штанге с диапазоном регулировки в 400 мм водные процедуры будут одинаково комфортны абсолютно для всех членов семьи. Глубокий матовый цвет дополнен покрытием High Gloss, которое уберегает поверхность душевой системы от мелких повреждений.Поддерживать чистоту стало еще проще благодаря функции очистки резиновых форсунок Rub&amp;Clean.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевая система с ванно-душевым смесителем-полкой Damixa Apollo 947730300 черный - по цене 56390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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