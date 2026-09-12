Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 777510300, черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 777510300, черный
Минималистичный дизайн коллекции Origin Bit находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций. Универсальность, которую вы искали: четко выверенные пропорции продуктов делают их максимально комфортными в использовании. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры воды и мощности потока. С заботой о чистоте: к смесителю прилагается функциональный гигиенический душ и шланг для душа. - Длительная гарантия: продукт прослужит вам минимум 10 лет.
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