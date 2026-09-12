Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 777510001, хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680879
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
11
Страна бренда
Дания
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х11
Вес, кг.
1.4
Описание товара Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 777510001, хром
Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций. Универсальность, которую вы искали: четко выверенные пропорции продуктов делают их максимально комфортными в использовании. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры воды и мощности потока.
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Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
11
Страна бренда
Дания
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Самая наполненная коллекция поражает своей эргономичностью и разнообразием функций. Универсальность, которую вы искали: четко выверенные пропорции продуктов делают их максимально комфортными в использовании. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры воды и мощности потока.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Jupiter 777510001, хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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