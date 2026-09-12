Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром
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Характеристики
Описание товара Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром
Современное решение для вашего удобства и гигиены теперь в новом исполнении: смеситель с гигиеническим душем отличается простотой и комфортом в использовании, а еще он выглядит невероятно стильно. Самое практичное гигиеническое решение: смеситель оснащен удобной полочкой, на которой поместится все, что необходимо под рукой, и держателем для туалетной бумаги. Смеситель с гигиеническим душем имеет компактный размер и монтируется непосредственно в стену, что помогает установить его даже в небольших санузлах. Смеситель оборудован ручкой-стиком, которая удобно ложится в руку и гарантирует комфортное использование гигиенического душа. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.
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