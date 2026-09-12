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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром

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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром - фото 1
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром - фото 2
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром - фото 3
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром - фото 4
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром - фото 5
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Запорный клапан
керамический картридж
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром - фото 1
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром - фото 2
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром - фото 3
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром - фото 4
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром - фото 5
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 490 руб. 
Начислим 1050 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680875
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром
17 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
с держателем для туалетной бумаги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х19х7
Вес, кг.
1.65

Описание товара Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром

Современное решение для вашего удобства и гигиены теперь в новом исполнении: смеситель с гигиеническим душем отличается простотой и комфортом в использовании, а еще он выглядит невероятно стильно. Самое практичное гигиеническое решение: смеситель оснащен удобной полочкой, на которой поместится все, что необходимо под рукой, и держателем для туалетной бумаги. Смеситель с гигиеническим душем имеет компактный размер и монтируется непосредственно в стену, что помогает установить его даже в небольших санузлах. Смеситель оборудован ручкой-стиком, которая удобно ложится в руку и гарантирует комфортное использование гигиенического душа. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.



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Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
с держателем для туалетной бумаги
Страна производитель
Китай
Описание
Современное решение для вашего удобства и гигиены теперь в новом исполнении: смеситель с гигиеническим душем отличается простотой и комфортом в использовании, а еще он выглядит невероятно стильно. Самое практичное гигиеническое решение: смеситель оснащен удобной полочкой, на которой поместится все, что необходимо под рукой, и держателем для туалетной бумаги. Смеситель с гигиеническим душем имеет компактный размер и монтируется непосредственно в стену, что помогает установить его даже в небольших санузлах. Смеситель оборудован ручкой-стиком, которая удобно ложится в руку и гарантирует комфортное использование гигиенического душа. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Damixa Jupiter 773500001, хром - этот товар вы можете купить по цене 17490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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