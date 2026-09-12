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Смеситель для биде с донным клапаном Damixa Jupiter 770240300 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде с донным клапаном Damixa Jupiter 770240300 чёрный

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680865
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
9
Страна бренда
Дания
Ширина, см
27.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
с донным клапаном
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х16х9
Вес, кг.
1.3

Описание товара Смеситель для биде с донным клапаном Damixa Jupiter 770240300 чёрный

Стильный и лаконичный дизайн смесителя Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Продуманные детали: смеситель дополнен донным клапаном, который легко управляется рычажком, без необходимости погружать руку в воду для открытия клапана. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде с донным клапаном Damixa Jupiter 770240300 чёрный




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
9
Страна бренда
Дания
Ширина, см
27.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
с донным клапаном
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и лаконичный дизайн смесителя Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Продуманные детали: смеситель дополнен донным клапаном, который легко управляется рычажком, без необходимости погружать руку в воду для открытия клапана. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
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