Смеситель для биде с донным клапаном Damixa Jupiter 770240300 чёрный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680865
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
9
Страна бренда
Дания
Ширина, см
27.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
с донным клапаном
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х16х9
Вес, кг.
1.3
Описание товара Смеситель для биде с донным клапаном Damixa Jupiter 770240300 чёрный
Стильный и лаконичный дизайн смесителя Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Продуманные детали: смеситель дополнен донным клапаном, который легко управляется рычажком, без необходимости погружать руку в воду для открытия клапана. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.
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Бренд
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
9
Страна бренда
Дания
Ширина, см
27.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
133
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
с донным клапаном
Страна производитель
Китай
Стильный и лаконичный дизайн смесителя Jupiter прекрасно подойдет как для классической, так и для современной ванной комнаты. Продуманные детали: смеситель дополнен донным клапаном, который легко управляется рычажком, без необходимости погружать руку в воду для открытия клапана. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Смеситель для биде с донным клапаном Damixa Jupiter 770240300 чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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