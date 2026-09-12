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Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром

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Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром - фото 1
Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром - фото 2
Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром - фото 3
Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром - фото 4
Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром - фото 5
Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром - фото 6
Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Высота излива
69
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром - фото 1
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром - фото 2
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром - фото 3
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром - фото 4
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром - фото 5
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром - фото 6
  • Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-8%
13 390 руб.  14 490 руб. 
Начислим 804 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680863
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром
13 390 руб. -8%
14 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
13
Страна бренда
Дания
Ширина, см
52
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
69
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х13х12
Вес, кг.
1.75

Описание товара Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром

Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Универсальное решение: смеситель с поворотным изливом обеспечивает дополнительный комфорт при использование, а гигиенический душ делает данный набор еще и функциональным. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Безупречный внешний вид: покрытие High Gloss превышает рекомендуемые стандарты прочности и гарантирует ювелирный блеск продукта на срок более 10 лет. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Длительная .



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
13
Страна бренда
Дания
Ширина, см
52
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
69
Длина излива
155
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 3/8 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Универсальное решение: смеситель с поворотным изливом обеспечивает дополнительный комфорт при использование, а гигиенический душ делает данный набор еще и функциональным. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Безупречный внешний вид: покрытие High Gloss превышает рекомендуемые стандарты прочности и гарантирует ювелирный блеск продукта на срок более 10 лет. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Длительная .


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром - по цене 13390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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