Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины с поворотным изливом и гигиеническим душем Damixa Jupiter 770230001 хром
Минималистичный дизайн коллекции Jupiter находит отражение в простых геометрических формах и плавных линиях. Универсальное решение: смеситель с поворотным изливом обеспечивает дополнительный комфорт при использование, а гигиенический душ делает данный набор еще и функциональным. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Безупречный внешний вид: покрытие High Gloss превышает рекомендуемые стандарты прочности и гарантирует ювелирный блеск продукта на срок более 10 лет. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Длительная .
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