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Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный

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Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 1
Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 2
Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 3
Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 4
Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 5
Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 6
Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 7
Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 8
Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 9
Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 10
Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 1
  • Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 2
  • Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 3
  • Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 4
  • Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 5
  • Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 6
  • Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 7
  • Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 8
  • Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 9
  • Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 10
  • Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 490 руб. 
Начислим 1350 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680853
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный
22 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
21.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
12
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х16х8
Вес, кг.
1.7

Описание товара Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный

Долгожданное пополнение коллекции Gala – встраиваемый смеситель для ванны и душа. Смеситель обладает мягкими геометричными формами и будет прекрасно сочетаться с другими продуктами из коллекции. Самое минималистичное и эстетичное решение для современной ванной комнаты: полностью скрытые коммуникации и ничего лишнего. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Переключайте потоки воды между тропической лейкой и изливом поворотом дивертора.



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Отзывы о товаре Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
21.3
Страна бренда
Дания
Ширина, см
12
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное пополнение коллекции Gala – встраиваемый смеситель для ванны и душа. Смеситель обладает мягкими геометричными формами и будет прекрасно сочетаться с другими продуктами из коллекции. Самое минималистичное и эстетичное решение для современной ванной комнаты: полностью скрытые коммуникации и ничего лишнего. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Переключайте потоки воды между тропической лейкой и изливом поворотом дивертора.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель встраиваемый для ванны и душа Damixa Gala 537100300 чёрный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 22490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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