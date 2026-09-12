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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510300 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510300 черный

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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510300 черный - фото 1
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510300 черный - фото 2
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510300 черный - фото 3
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510300 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, пластик
Запорный клапан
керамический картридж
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510300 черный - фото 1
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510300 черный - фото 2
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510300 черный - фото 3
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510300 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680821
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, пластик
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 1.2 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х12
Вес, кг.
1.3

Описание товара Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510300 черный

Смеситель для душа из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие геометричные линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Теперь и в матовом черном цвете. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Полностью скрытые коммуникации: практичное и современное решение, которое соответствует минималистичному скандинавскому стилю. Ничего лишнего. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



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Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510300 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь, пластик
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 1.2 м
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для душа из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие геометричные линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Теперь и в матовом черном цвете. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Полностью скрытые коммуникации: практичное и современное решение, которое соответствует минималистичному скандинавскому стилю. Ничего лишнего. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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