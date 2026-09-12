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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510000 хром

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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510000 хром - фото 1
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510000 хром - фото 2
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510000 хром - фото 3
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Запорный клапан
керамический картридж
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510000 хром - фото 1
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510000 хром - фото 2
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510000 хром - фото 3
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510000 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 690 руб. 
Начислим 942 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680820
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510000 хром
15 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 1.2 м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х12
Вес, кг.
1.3

Описание товара Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510000 хром

Смеситель для душа из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие геометричные линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Полностью скрытые коммуникации: практичное и современное решение, которое соответствует минималистичному скандинавскому стилю. Ничего лишнего. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



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Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510000 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
длина шланга 1.2 м
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для душа из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие геометричные линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Полностью скрытые коммуникации: практичное и современное решение, которое соответствует минималистичному скандинавскому стилю. Ничего лишнего. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает хромовую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Apollo 477510000 хром - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 15690 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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