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Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный

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Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 1
Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 2
Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 3
Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 4
Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 5
Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 6
Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 7
Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 8
Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 9
Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 10
Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 11
Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 1
  • Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 2
  • Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 3
  • Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 4
  • Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 5
  • Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 6
  • Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 7
  • Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 8
  • Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 9
  • Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 10
  • Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 11
  • Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
17 490 руб.  18 900 руб. 
Начислим 1050 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680817
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный
17 490 руб. -7%
18 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
17.9
Страна бренда
Дания
Ширина, см
15
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х10
Вес, кг.
1.3

Описание товара Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный

Встраиваемый смеситель для ванны и душа из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие геометричные линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Полностью скрытые коммуникации: практичное и современное решение, которое соответствует минималистичному скандинавскому стилю. Ничего лишнего. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa - аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Интуитивно понятный процесс переключения режимов ванна/душ благодаря вакуумному дивертору последнего поколения.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком

Отзывы о товаре Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
17.9
Страна бренда
Дания
Ширина, см
15
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Встраиваемый смеситель для ванны и душа из коллекции Apollo станет центром притяжения ванной комнаты. Тонкие геометричные линии и четкие грани в сочетании с массивными формами создают исключительную коллаборацию стиля. Полностью скрытые коммуникации: практичное и современное решение, которое соответствует минималистичному скандинавскому стилю. Ничего лишнего. Керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Уникальная разработка Damixa - аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Интуитивно понятный процесс переключения режимов ванна/душ благодаря вакуумному дивертору последнего поколения.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, с гусаком
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванной и душа встраиваемый Damixa Apollo 477100300 черный - стоимость товара 17490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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