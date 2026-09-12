Top.Mail.Ru
Смеситель для ванной и душа Damixa Scandinavian Pure 361000500 розовое золото купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для ванной и душа Damixa Scandinavian Pure 361000500 розовое золото

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для ванной и душа Damixa Scandinavian Pure 361000500 розовое золото - фото 1
Смеситель для ванной и душа Damixa Scandinavian Pure 361000500 розовое золото - фото 2
Смеситель для ванной и душа Damixa Scandinavian Pure 361000500 розовое золото - фото 3
Смеситель для ванной и душа Damixa Scandinavian Pure 361000500 розовое золото - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Длина излива
176
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Scandinavian Pure 361000500 розовое золото - фото 1
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Scandinavian Pure 361000500 розовое золото - фото 2
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Scandinavian Pure 361000500 розовое золото - фото 3
  • Смеситель для ванной и душа Damixa Scandinavian Pure 361000500 розовое золото - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб. 
Начислим 1140 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680800
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для ванной и душа Damixa Scandinavian Pure 361000500 розовое золото
18 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
176
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х18
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для ванной и душа Damixa Scandinavian Pure 361000500 розовое золото

Долгожданное пополнение коллекции Scandinavian Pure! Классика минималистичного скандинавского дизайна теперь в новом притягательном цвете Gold. Цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает золотую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для ванной и душа Damixa Scandinavian Pure 361000500 розовое золото




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
розовое золото
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
176
Запорный клапан
керамический картридж
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное пополнение коллекции Scandinavian Pure! Классика минималистичного скандинавского дизайна теперь в новом притягательном цвете Gold. Цилиндрические формы и плавный силуэт корпуса делают дизайн коллекции узнаваемым и универсальным. А ручка в виде стика станет ярким акцентом и привнесет особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе. Инновационное покрытие High Gloss надежно защищает золотую поверхность смесителя от мелких повреждений и сохраняет ювелирный блеск на долгие годы. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванной и душа Damixa Scandinavian Pure 361000500 розовое золото - по цене 18990 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...