Смеситель на борт ванны Damixa Scandinavian Pure 360400000 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
225
Длина излива
174
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680798
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
11.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
30
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
225
Длина излива
174
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
4
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х25х12
Вес, кг.
2.8
Описание товара Смеситель на борт ванны Damixa Scandinavian Pure 360400000 хром
Долгожданное обновление культовой коллекции Scandinavian Pure. Для тех, кто ценит скандинавскую классику и тотальный минимализм. 4х-секционный смеситель, монтируемый на борт ванны – это не только яркий акцент, но и идеальное решение для отдельно стоящей ванны. А ручки и лейка в трендовой форме стика привнесут особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Бренд
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
11.5
Страна бренда
Дания
Ширина, см
30
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
225
Длина излива
174
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
4
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Долгожданное обновление культовой коллекции Scandinavian Pure. Для тех, кто ценит скандинавскую классику и тотальный минимализм. 4х-секционный смеситель, монтируемый на борт ванны – это не только яркий акцент, но и идеальное решение для отдельно стоящей ванны. А ручки и лейка в трендовой форме стика привнесут особую эстетику в интерьер ванной комнаты. Уникальная разработка Damixa, невидимый аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Струя воды насыщается кислородом, что обеспечивает хороший напор даже при низком давлении в системе.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Смеситель на борт ванны Damixa Scandinavian Pure 360400000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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