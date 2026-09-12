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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 211000300 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 211000300 черный

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Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 211000300 черный - фото 1
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 211000300 черный - фото 2
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 211000300 черный - фото 3
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 211000300 черный - фото 4
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 211000300 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для биде
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 211000300 черный - фото 1
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 211000300 черный - фото 2
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 211000300 черный - фото 3
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 211000300 черный - фото 4
  • Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 211000300 черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб. 
Начислим 810 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680771
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 211000300 черный
13 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х7
Вес, кг.
1.3

Описание товара Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 211000300 черный

Смеситель для гигиенического душа датского бренда damixa - невероятно функциональный продукт для доступного ценового сегмента. Занимая минимум места в пространстве смеситель будет исправно служить для решения ряда гигиенических задач. Гигиенический душ со смесителем встраивается в стену, тем самым не занимает много места и представляет возможность установки в небольших помещениях. Один из плюсов этого настенного смесителя является керамический картридж Light Flow 25 мм, который обеспечивает плавную регулировку температуры и мощности потока воды.



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Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 211000300 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для биде
Высота, см
7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
21
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для гигиенического душа датского бренда damixa - невероятно функциональный продукт для доступного ценового сегмента. Занимая минимум места в пространстве смеситель будет исправно служить для решения ряда гигиенических задач. Гигиенический душ со смесителем встраивается в стену, тем самым не занимает много места и представляет возможность установки в небольших помещениях. Один из плюсов этого настенного смесителя является керамический картридж Light Flow 25 мм, который обеспечивает плавную регулировку температуры и мощности потока воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Монтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем Damixa Option 211000300 черный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 13490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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