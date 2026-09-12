Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680723
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальные пылесосы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
71х32х29
Вес, кг.
9
Описание товара Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A)
Пылесос Dreame H12S - это мощный беспроводной пылесос, который подходит как для сухой, так и для влажной уборки. Он оснащен удлиненной роликовой щеткой для эффективной очистки, автоматическим регулированием мощности всасывания и двойной системой стерилизации воды. Пылесос также имеет функцию самоочищения роликовой щетки и автоматической сушки. С мощным аккумулятором и временем работы до 36 минут, он подходит для уборки больших домов. Удобное хранение на зарядной станции делает его использование еще более удобным.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Пылесос Dreame H12S - это мощный беспроводной пылесос, который подходит как для сухой, так и для влажной уборки. Он оснащен удлиненной роликовой щеткой для эффективной очистки, автоматическим регулированием мощности всасывания и двойной системой стерилизации воды. Пылесос также имеет функцию самоочищения роликовой щетки и автоматической сушки. С мощным аккумулятором и временем работы до 36 минут, он подходит для уборки больших домов. Удобное хранение на зарядной станции делает его использование еще более удобным.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, для сухой уборки, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Пылесос беспроводной, моющий Dreame H12SAE Black Wet and Dry Vacuum Cleaner (HHR14A)