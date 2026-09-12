Дозатор Franke 119.0578.745/ Best, Дозатор Comfort, бежевый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Плавающий дозатор для химии
Цвет
бежевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680621
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плавающий дозатор для химии
Цвет
бежевый
Поверхность
матовая
Длина, м
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х14х8
Вес, г.
400
Описание товара Дозатор Franke 119.0578.745/ Best, Дозатор Comfort, бежевый
Плавающий дозатор для химии Franke — практичное решение для современной ванной или кухни. Нейтральный бежевый цвет гармонично впишется в любой интерьер, а матовая поверхность придаёт изделию аккуратный и стильный внешний вид. Отлично подойдёт тем, кто ценит функциональность и эстетику в деталях сантехнического оборудования.
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Бренд
Тип товара
Плавающий дозатор для химии
Цвет
бежевый
Поверхность
матовая
Длина, м
0
Страна производитель
Китай
Плавающий дозатор для химии Franke — практичное решение для современной ванной или кухни. Нейтральный бежевый цвет гармонично впишется в любой интерьер, а матовая поверхность придаёт изделию аккуратный и стильный внешний вид. Отлично подойдёт тем, кто ценит функциональность и эстетику в деталях сантехнического оборудования.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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