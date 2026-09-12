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Дозатор Franke 119.0578.743/ Best, Дозатор Comfort оникс купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дозатор Franke 119.0578.743/ Best, Дозатор Comfort оникс

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Дозатор Franke 119.0578.743/ Best, Дозатор Comfort оникс - фото 1
Дозатор Franke 119.0578.743/ Best, Дозатор Comfort оникс - фото 2
Дозатор Franke 119.0578.743/ Best, Дозатор Comfort оникс - фото 3
Дозатор Franke 119.0578.743/ Best, Дозатор Comfort оникс - фото 4
Дозатор Franke 119.0578.743/ Best, Дозатор Comfort оникс - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозаторы
Цвет
черный
  • Дозатор Franke 119.0578.743/ Best, Дозатор Comfort оникс - фото 1
  • Дозатор Franke 119.0578.743/ Best, Дозатор Comfort оникс - фото 2
  • Дозатор Franke 119.0578.743/ Best, Дозатор Comfort оникс - фото 3
  • Дозатор Franke 119.0578.743/ Best, Дозатор Comfort оникс - фото 4
  • Дозатор Franke 119.0578.743/ Best, Дозатор Comfort оникс - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680617
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Характеристики

Бренд
Franke
Тип товара
Дозаторы
Страна производства
Швейцария
Цвет
черный
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х11х8
Вес, г.
400

Описание товара Дозатор Franke 119.0578.743/ Best, Дозатор Comfort оникс

Модель выполнена из высокосортных материалов. При производстве используются передовые технологии, пунктуально соблюдаются принципы европейского контроля качества продукции.. Позволяет освободить пространство мойки и столешницы от мыльниц и емкостей с моющим средством. Встраиваемый дозатор для жидкого мыла устанавливается рядом со смесителем на полку кухонной мойки. Устанавливается в максимально удобную для пользования позицию, поскольку угол поворота излива любого дозатора составляет 360 градусов. Устройства действуют по обычному принципу помпы. Приспособление предназначается для комфортного мытья посуды и рук. Замечательно сочетается со смесителем в этом же цветовом исполнении.. Дозаторы Franke характеризуют удобство, строгий стиль, гигиеничность, рациональная экономия пространства, вместительность.

Отзывы о товаре Дозатор Franke 119.0578.743/ Best, Дозатор Comfort оникс




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Характеристики
Бренд
Franke
Тип товара
Дозаторы
Страна производства
Швейцария
Цвет
черный
Материал
Латунь
Страна производитель
Китай
Описание
Модель выполнена из высокосортных материалов. При производстве используются передовые технологии, пунктуально соблюдаются принципы европейского контроля качества продукции.. Позволяет освободить пространство мойки и столешницы от мыльниц и емкостей с моющим средством. Встраиваемый дозатор для жидкого мыла устанавливается рядом со смесителем на полку кухонной мойки. Устанавливается в максимально удобную для пользования позицию, поскольку угол поворота излива любого дозатора составляет 360 градусов. Устройства действуют по обычному принципу помпы. Приспособление предназначается для комфортного мытья посуды и рук. Замечательно сочетается со смесителем в этом же цветовом исполнении.. Дозаторы Franke характеризуют удобство, строгий стиль, гигиеничность, рациональная экономия пространства, вместительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дозатор Franke 119.0578.743/ Best, Дозатор Comfort оникс - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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