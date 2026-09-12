Смеситель Franke/ Better, Смеситель Atlas Neo Sensor, Выдвижной носик, нержавеющая сталь

Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
гибридный
Монтаж
настольный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
279
Длина излива
225
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
79 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680608
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В этом устройстве реализовано бесконтактное управление, а также ручное управление с помощью стандартного бокового рычага.
Датчик движения обнаруживает объекты в диапазоне от 5 до 10 сантиметров от инфракрасного излучателя. При обнаружении движения в этом диапазоне датчик мгновенно запускает и останавливает подачу воды.
Автоматическая остановка подачи воды происходит через 30 секунд после обнаружения движения.
Вы можете запускать и останавливать подачу воды по своему усмотрению или позволить системе автоматически отключиться через 30 секунд.
Носик крана имеет высокую высоту, что позволяет максимально использовать пространство раковины при приготовлении пищи с большими кастрюлями и сковородками.
Аэратор с ламинарным потоком обеспечивает кристально чистый, без брызг и тихий поток воды, который оставляет область вокруг раковины сухой.
Кран прост в использовании и содержании в чистоте: на нём остаётся меньше отпечатков пальцев, пятен и следов.
Система состоит из трёх частей: крана, блока управления и батарейного отсека.
Установка системы проста и быстра, даже на существующую раковину.
В этом устройстве реализовано бесконтактное управление, а также ручное управление с помощью стандартного бокового рычага.
Датчик движения обнаруживает объекты в диапазоне от 5 до 10 сантиметров от инфракрасного излучателя. При обнаружении движения в этом диапазоне датчик мгновенно запускает и останавливает подачу воды.
Автоматическая остановка подачи воды происходит через 30 секунд после обнаружения движения.
Вы можете запускать и останавливать подачу воды по своему усмотрению или позволить системе автоматически отключиться через 30 секунд.
Носик крана имеет высокую высоту, что позволяет максимально использовать пространство раковины при приготовлении пищи с большими кастрюлями и сковородками.
Аэратор с ламинарным потоком обеспечивает кристально чистый, без брызг и тихий поток воды, который оставляет область вокруг раковины сухой.
Кран прост в использовании и содержании в чистоте: на нём остаётся меньше отпечатков пальцев, пятен и следов.
Система состоит из трёх частей: крана, блока управления и батарейного отсека.
Установка системы проста и быстра, даже на существующую раковину.
Смеситель Franke/ Better, Смеситель Atlas Neo Sensor, Выдвижной носик, нержавеющая сталь - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре Смеситель Franke/ Better, Смеситель Atlas Neo Sensor, Выдвижной носик, нержавеющая сталь