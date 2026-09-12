Смеситель Franke/ Better, Смеситель Atlas Neo Sensor, нержаваеющая сталь
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Характеристики
Тип товара
Смесители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680604
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
68х34х10
Вес, кг.
4.9
Описание товара Смеситель Franke/ Better, Смеситель Atlas Neo Sensor, нержаваеющая сталь
Смеситель Franke Atlas Neo S из нержавеющей стали представляет собой современное и надежное решение для вашей кухни, сочетающее в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Эта модель смесителя идеально подходит для тех, кто ценит долговечность и стиль в каждой детали кухонного интерьера.
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Смеситель Franke Atlas Neo S из нержавеющей стали представляет собой современное и надежное решение для вашей кухни, сочетающее в себе элегантный дизайн и высокую функциональность. Эта модель смесителя идеально подходит для тех, кто ценит долговечность и стиль в каждой детали кухонного интерьера.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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