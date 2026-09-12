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Смеситель Franke 115.0370.709/ Better, Смеситель Neptune фильтр. беж. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Franke 115.0370.709/ Better, Смеситель Neptune фильтр. беж.

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Смеситель Franke 115.0370.709/ Better, Смеситель Neptune фильтр. беж. - фото 1
Смеситель Franke 115.0370.709/ Better, Смеситель Neptune фильтр. беж. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
бежевый, хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
304
Длина излива
193
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель Franke 115.0370.709/ Better, Смеситель Neptune фильтр. беж. - фото 1
  • Смеситель Franke 115.0370.709/ Better, Смеситель Neptune фильтр. беж. - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680602
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Характеристики

Бренд
Franke
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
бежевый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
304
Длина излива
193
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Особенности
Система фильтрации воды не входит в комплектацию.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х30х7
Вес, кг.
2.5

Описание товара Смеситель Franke 115.0370.709/ Better, Смеситель Neptune фильтр. беж.

Стильный и практичный смеситель для кухонной мойки. Выполнен из современных качественных материалов. Отличается высокой степенью износостойкости.



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Отзывы о товаре Смеситель Franke 115.0370.709/ Better, Смеситель Neptune фильтр. беж.




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Характеристики
Бренд
Franke
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, документация, упаковка
Цвет
бежевый, хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
304
Длина излива
193
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
да
Особенности
Система фильтрации воды не входит в комплектацию.
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный и практичный смеситель для кухонной мойки. Выполнен из современных качественных материалов. Отличается высокой степенью износостойкости.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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Отзывы


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