Смеситель Franke 115.0545.135/ Best, Смеситель Pescara up&down чёрн.мат.
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
224
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680601
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепеж, аэратор, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
224
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х27х7
Вес, кг.
3.3
Описание товара Смеситель Franke 115.0545.135/ Best, Смеситель Pescara up&down чёрн.мат.
Полупрофессиональный смеситель Franke Pescara Up&Down уникальный кухонный смеситель, в котором сочетается фиксированный носик с функцией душа. Поток воды изменяется простым движением вверх-вниз в конце излива. Up позиция для обычной струи, Down позиция для душа. Полный угол вращения. Инновационный керамический картридж с функцией EcoFresh. Водосберегающая технология WaterSaving снизжает расход воды на 50%. Аэратор ограничивает отложение камня при повышенной жесткости воды.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Бренд
Тип товара
Смеситель для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепеж, аэратор, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
260
Длина излива
224
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
нет
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Полупрофессиональный смеситель Franke Pescara Up&Down уникальный кухонный смеситель, в котором сочетается фиксированный носик с функцией душа. Поток воды изменяется простым движением вверх-вниз в конце излива. Up позиция для обычной струи, Down позиция для душа. Полный угол вращения. Инновационный керамический картридж с функцией EcoFresh. Водосберегающая технология WaterSaving снизжает расход воды на 50%. Аэратор ограничивает отложение камня при повышенной жесткости воды.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Смеситель Franke 115.0545.135/ Best, Смеситель Pescara up&down чёрн.мат. - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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