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Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж. купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж.

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Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж. - фото 1
Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж. - фото 2
Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж. - фото 3
Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж. - фото 4
Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж. - фото 5
Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж. - фото 6
Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
257.5
Длина излива
214
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж. - фото 1
  • Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж. - фото 2
  • Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж. - фото 3
  • Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж. - фото 4
  • Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж. - фото 5
  • Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж. - фото 6
  • Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж. - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680599
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Характеристики

Бренд
Franke
Тип товара
Смесители
Высота, см
29
Страна бренда
Германия
Ширина, см
33
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
257.5
Длина излива
214
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х33х6
Вес, кг.
3.4

Описание товара Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж.

Смеситель Franke Atlas Clear Water, нержавеющая сталь - это современное и функциональное решение для вашей кухни. Сочетание высококачественной нержавеющей стали с инновационными технологиями делает этот смеситель идеальным выбором для современных интерьеров.



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Отзывы о товаре Смеситель Franke 120.0179.978/ Best, Смеситель Atlas с фильтрацией, нерж.




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Характеристики
Бренд
Franke
Тип товара
Смесители
Высота, см
29
Страна бренда
Германия
Ширина, см
33
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
257.5
Развернуть
Длина излива
214
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Franke Atlas Clear Water, нержавеющая сталь - это современное и функциональное решение для вашей кухни. Сочетание высококачественной нержавеющей стали с инновационными технологиями делает этот смеситель идеальным выбором для современных интерьеров.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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