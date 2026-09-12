Смеситель Franke 115.0550.427/ Best, Смеситель Atlas ВШ чёрн. мат.
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель Franke 115.0550.427/ Best, Смеситель Atlas ВШ чёрн. мат.
Смеситель Franke Atlas Neo Pull-Out нержавеющей стали с поворотным, выдвижным изливом. Оснащается многоуровневым аэратором, боковым рычагом управления. Возможность установки рычага управления слева или справа. Современный дизайн, высокий корпус, отличная эргономика. Для комфортной эксплуатации излив поворачивается в любую сторону на 180°. Ламинарный поток обеспечивает мягкое течение воды без разбрызгивания и пульсаций. Современные смесители Franke предотвращают разбрызгивание воды. Специальный аэратор создает мягкий ламинарный поток воды без брызг. В конструкции аэратора используется особое ситечко-аэратор, которое не насыщает воду воздухом и формирует ровный поток.Струя воды без брызг создает дополнительный комфорт при пользовании мойкой, рабочее место остается сухим и чистым. Такая особенность актуальна для смесителей с высоким изливом. Все смесители Franke оснащаются керамическими картриджами с длительным сроком эксплуатации. Картриджи отличаются низким уровнем шума, плавным ходом, особенной прочностью, устойчивостью к повышенному давлению. Некоторые модели характеризуются функциями настройки картриджа: установка мощности потока воды, ограничение максимальной температуры. Двухступенчатая система керамического картриджа позволяет уменьшить потребление воды на 50% при обеспечении оптимальной аэрации. Высокий излив в смесителях Franke облегчает мойку кастрюль и сковород самого большого размера. Компания Franke выпускает модели кухонных смесителей с выдвижным изливом – специальной душевой насадкой на длинном гибком шланге. Устройство является функциональным приспособлением, способным обеспечить более комфортные условия работы на кухне. Выдвижной излив позволяет удобно набирать воду, выдвигая за пределы раковины. Насадка используется для мытья овощей и фруктов, для уборки раковины. Некоторые модели смесителей с выдвижным изливом имеют поворотный излив и выдвижной носик, переключатель между режимами струи и душа. Излив плавно возвращается в исходное положение.
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