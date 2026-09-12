Смеситель Franke 115.0623.059/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/сахара
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смеситель Franke 115.0623.059/ Best, Смеситель ORBIT PULL-OUT, с выдвижным шлангом, хром/сахара
Классический кухонный смеситель Franke ORBIT PULL-OUT с выдвижным изливом, корпус выполнен из нержавеющей стали. Модель с однорычажным управлением, угол поворота 120°. Расширенная функциональность за счет гибкого выдвижного шланга. Армированный выносной гибкий шланг 150 см. Специальный аэратор создает тихий, мягкий ламинарный поток, который предотвращает появление брызг. Практичный вариант для компактных чаш. Исполнения в цвете отлично сочетаются с мойками того же цвета из материала Fragranitе и чаш из нержавеющей стали. Современные смесители Franke предотвращают разбрызгивание воды. Специальный аэратор создает мягкий ламинарный поток воды без брызг. В конструкции аэратора используется особое ситечко-аэратор, которое не насыщает воду воздухом и формирует ровный поток.Струя воды без брызг создает дополнительный комфорт при пользовании мойкой, рабочее место остается сухим и чистым. Такая особенность актуальна для смесителей с высоким изливом. Все смесители Franke оснащаются керамическими картриджами с длительным сроком эксплуатации. Картриджи отличаются низким уровнем шума, плавным ходом, особенной прочностью, устойчивостью к повышенному давлению. Некоторые модели характеризуются функциями настройки картриджа: установка мощности потока воды, ограничение максимальной температуры. Двухступенчатая система керамического картриджа позволяет уменьшить потребление воды на 50% при обеспечении оптимальной аэрации.
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