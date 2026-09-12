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Смеситель Franke 115.0626.081/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Franke 115.0626.081/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, белый

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Смеситель Franke 115.0626.081/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, белый - фото 1
Смеситель Franke 115.0626.081/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
185
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель Franke 115.0626.081/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, белый - фото 1
  • Смеситель Franke 115.0626.081/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680576
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Характеристики

Бренд
Franke
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
185
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х26х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Смеситель Franke 115.0626.081/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, белый

Смеситель Franke Lina с выдвижным шлангом – эргономичное решение для современной кухни. Практичный выдвижной излив обеспечивает свободу движений при мытье посуды. Ламинарный аэратор формирует мягкую ровную струю без разбрызгивания.



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Отзывы о товаре Смеситель Franke 115.0626.081/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, белый




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Характеристики
Бренд
Franke
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
185
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Развернуть
Выдвижной излив
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Franke Lina с выдвижным шлангом – эргономичное решение для современной кухни. Практичный выдвижной излив обеспечивает свободу движений при мытье посуды. Ламинарный аэратор формирует мягкую ровную струю без разбрызгивания.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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