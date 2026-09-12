Смеситель Franke 115.0626.081/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
185
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680576
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
185
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Выдвижной излив
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х26х8
Вес, кг.
2.5
Описание товара Смеситель Franke 115.0626.081/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, белый
Смеситель Franke Lina с выдвижным шлангом – эргономичное решение для современной кухни. Практичный выдвижной излив обеспечивает свободу движений при мытье посуды. Ламинарный аэратор формирует мягкую ровную струю без разбрызгивания.
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Бренд
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
185
Длина излива
215
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Развернуть
Выдвижной излив
да
Страна производитель
Китай
Смеситель Franke Lina с выдвижным шлангом – эргономичное решение для современной кухни. Практичный выдвижной излив обеспечивает свободу движений при мытье посуды. Ламинарный аэратор формирует мягкую ровную струю без разбрызгивания.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Смеситель Franke 115.0626.081/ Best, Смеситель Lina с выдвижным шлангом, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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