Top.Mail.Ru
Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 680557
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние, 680557

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 1
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 2
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 3
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 4
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 5
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 6
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 7
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 8
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 9
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 10
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 11
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 12
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 13
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 14
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 15
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 16
Уценка
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бра
Причина уценки
отклеены матовые рассеиватели, отсутствует крепеж, повреждена упаковка.
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 1
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 2
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 3
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 4
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 5
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 6
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 7
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 8
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 9
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 10
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 11
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 12
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 13
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 14
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 15
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 16
  • Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
1 017 руб.  3 390 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680557
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние
1 017 руб. -70%
3 390 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция CROCE
filter_none Товар входит в коллекцию CROCE

Коллекция CROCE


Характеристики

Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Бра
Причина уценки
отклеены матовые рассеиватели, отсутствует крепеж, повреждена упаковка.
Высота, см
16
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
6
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл, акрил
Стиль
современный
Тип светильника
бра
Тип цоколя
LED
Форма
прямоугольный
Цвет каркаса
белый
Цвет плафона
белый
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х17х6
Вес, г.
680

Описание товара Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние

Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, светильник
Спецификация:

  • Количество ламп: 1
  • Материал плафонов: Металл, Акрил
  • Цвет плафона: Белый
  • Тип поверхности плафонов: матовый
Причина уценки: отклеены матовые рассеиватели, отсутствует крепеж, повреждена упаковка.



Теги товара: бра

Отзывы о товаре Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Arte Lamp
Тип товара
Бра
Причина уценки
отклеены матовые рассеиватели, отсутствует крепеж, повреждена упаковка.
Высота, см
16
Количество ламп
1
Максимальная мощность лампы, Вт
6
Материал основания
металл
Материал плафона/абажура
металл, акрил
Стиль
современный
Тип светильника
бра
Тип цоколя
LED
Форма
прямоугольный
Цвет каркаса
белый
Развернуть
Цвет плафона
белый
Ширина, см
23
Страна производитель
Китай
Описание
Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: коробка, светильник
Спецификация:
  • Количество ламп: 1
  • Материал плафонов: Металл, Акрил
  • Цвет плафона: Белый
  • Тип поверхности плафонов: матовый
Причина уценки: отклеены матовые рассеиватели, отсутствует крепеж, повреждена упаковка.


Теги товара: бра
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Настенно-потолочный светильник Arte lamp A1444AP-1WH хорошее состояние – стоимость товара 1017 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...