Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite (BHR8791GL) Light Gold
Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 Lite при синхронизации со смартфоном отображают звонки и уведомления, управляют музыкой. Встроенные датчики отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, продолжительность и фазы сна. Смарт-часы выполнены в герметичном корпусе из пластика с водонепроницаемостью 5 Бар. Они не боятся воздействия влаги и брызг воды. Гибкий силиконовый ремешок с регулировкой по размеру обеспечивает комфортное ношение устройства. В смарт-часах Xiaomi Redmi Watch 5 Lite установлен квадратный сенсорный дисплей диагональю 1.96". Матрица AMOLED воспроизводит четкое, яркое и контрастное изображение при разных условиях освещенности. Благодаря системе навигации можно выстраивать маршруты и отслеживать местоположение. Два микрофона точно передают голос при разговорах. Устройство работает без подзарядки до 432 часов.
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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Теги товара: Женские умные часы, Металлические
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