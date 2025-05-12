Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Active
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IPX8
Размер экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
385?320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%2 320 руб. 4 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680183
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Active
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 205 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IPX8
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
385?320
Плотность пикселей
250
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсоксиметр, пульсометр, физической активности
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ)
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
470
Время работы в активном режиме
432
Габариты
40.4x49.1x11.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х5
Вес, г.
130
Описание товара Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver
Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active в стильном серебристом корпусе оснащены 2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 320 x 385 пикселей. Легкий вес в 37 грамм обеспечивает комфортное ношение в течение всего дня. Эти смарт-часы водонепроницаемы с классом защиты 5 ATM, что делает их отличным выбором для занятий спортом и плавания. Они также поддерживают мониторинг здоровья и активности, включая отслеживание сна и сердечного ритма. Часы оснащены батареей емкостью 289 мАч, которая гарантирует долгую автономную работу, позволяя использовать их на протяжении нескольких дней без подзарядки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Металлические
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Active
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 205 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IPX8
Развернуть
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
385?320
Плотность пикселей
250
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсоксиметр, пульсометр, физической активности
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ)
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
470
Время работы в активном режиме
432
Габариты
40.4x49.1x11.4 мм
Страна производитель
Китай
Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active в стильном серебристом корпусе оснащены 2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 320 x 385 пикселей. Легкий вес в 37 грамм обеспечивает комфортное ношение в течение всего дня. Эти смарт-часы водонепроницаемы с классом защиты 5 ATM, что делает их отличным выбором для занятий спортом и плавания. Они также поддерживают мониторинг здоровья и активности, включая отслеживание сна и сердечного ритма. Часы оснащены батареей емкостью 289 мАч, которая гарантирует долгую автономную работу, позволяя использовать их на протяжении нескольких дней без подзарядки.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Металлические
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Huawei, Mibro, Женские умные часы, Мужские умные часы, Умные фитнес часы, Умные спортивные часы
Теги товара: Металлические
Достоинства:
Комментарий:
Часы понравились. Удобные. Все функции работают.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок, владелец оценил по достоинству.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные часы. Брал для подарка жене, она в восторге. Подключить к телефону(самсунг) не составило большого труда. Работают прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
За эту цену довольно качественный продукт. Полное управление функциями смартфона мне понравилось. Позволяют говорить по ним с собеседником если телефон на зарядке стоит или где то ещё находится. Не думаю ято сильно хуже дорогих часов, хоть и не автономны полностью от телефона.
Достоинства:
Комментарий:
все работает,хороший дизайн
Достоинства:
Комментарий:
пришли быстро. Приложение установилось без проблем,быстро. Работают отлично. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок. Дочери понравились
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок, вроде довольны
Достоинства:
Комментарий:
суперские часы, функций море, дочке 15лет, ей очень,очень понравились! Спасибо!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок супруге. Она очень довольна! Зарядку держит чуть ли не неделю. Все заявленные функции работают отлично. Не хватает только функции ответа на сообщения, но за такие деньги это просто находка. По руке экран немного великоват, надо было брать меньше, выглядят немного не аккуратно. К айфону конектится без каких-либо проблем и танцев с бубном.
Достоинства:
Комментарий:
Часы понравились,яркий дисплей,все понятно и удобно
Достоинства:
Комментарий:
покупала маме на новый год. она очень довольна. Большой циферблат, на руке смотрится красиво. есть функция ответа на входящий звонок. в общем не пожалели, отличная покупка, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличные часы пользуюсь с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие часы , бабушке понравились
Достоинства:
Комментарий:
отличные часы, рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
покупал в подарок жене. все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
часы удобные, подключение по куаркодам, всё работает, громкие на ответ
Достоинства:
Комментарий:
Брал жене на Новый год в подарок , очень довольно , все работает , настроил без проблем , с айфоном работают часы Советую
Достоинства:
Комментарий:
Покупала себе на подарок . И так перед тем как забирать, я скучала приложение мой фитнес. Упаковка была цела, подключились сразу, зарядка была 71%. Зарядила я их спустя неделю с 19%. Все датчики работают . Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
ещё не включали на подарок к Новому году.Коробка пришла целая!
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотела такие часы фитнес. Очень ими довольна. Они невесомые и красиво смотрятся на руке ко всём тем параметрам ( пульс, шаги, время).
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Посмотрим в деле!
Достоинства:
Комментарий:
Мне зашли!хотя смс и звонки из мессенджеров были бы кстати.
Достоинства:
Комментарий:
Цена и качество радуют все довольны
Достоинства:
Комментарий:
очень стильные часики на руке смотрятся превосходно с телефоном сопряжение простое и надёжное очень много полезных функций
Достоинства:
Комментарий:
Очень классные. Тактильно приятные. Упакованы отлично!!!
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие часы, работают очень быстро
Достоинства:
Комментарий:
Пока все устраивает. Легкие, удобные, симпатичные. Заряд держат долго. Приложение в телефоне хорошее, без рекламы.
Достоинства:
Комментарий:
Часы понравились. Хотела, чтобы видела циферблат без очков. Удобно, что можно разговаривать через часы, не доставая телефона из сумки. Была бы не лишней функция измерения давления
Достоинства:
Комментарий:
Стильно, удобно - только самое необходимое! Не вычурные, но есть всё под рукой (точнее, на руке). Рекомендую!
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver
Достоинства:
Комментарий:
Часы понравились. Удобные. Все функции работают.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок, владелец оценил по достоинству.
Достоинства:
Комментарий:
Отличные часы. Брал для подарка жене, она в восторге. Подключить к телефону(самсунг) не составило большого труда. Работают прекрасно
Достоинства:
Комментарий:
За эту цену довольно качественный продукт. Полное управление функциями смартфона мне понравилось. Позволяют говорить по ним с собеседником если телефон на зарядке стоит или где то ещё находится. Не думаю ято сильно хуже дорогих часов, хоть и не автономны полностью от телефона.
Достоинства:
Комментарий:
все работает,хороший дизайн
Достоинства:
Комментарий:
пришли быстро. Приложение установилось без проблем,быстро. Работают отлично. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Брала на подарок. Дочери понравились
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок, вроде довольны
Достоинства:
Комментарий:
суперские часы, функций море, дочке 15лет, ей очень,очень понравились! Спасибо!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Брал в подарок супруге. Она очень довольна! Зарядку держит чуть ли не неделю. Все заявленные функции работают отлично. Не хватает только функции ответа на сообщения, но за такие деньги это просто находка. По руке экран немного великоват, надо было брать меньше, выглядят немного не аккуратно. К айфону конектится без каких-либо проблем и танцев с бубном.
Достоинства:
Комментарий:
Часы понравились,яркий дисплей,все понятно и удобно
Достоинства:
Комментарий:
покупала маме на новый год. она очень довольна. Большой циферблат, на руке смотрится красиво. есть функция ответа на входящий звонок. в общем не пожалели, отличная покупка, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличные часы пользуюсь с удовольствием
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие часы , бабушке понравились
Достоинства:
Комментарий:
отличные часы, рекомендую всем
Достоинства:
Комментарий:
покупал в подарок жене. все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
часы удобные, подключение по куаркодам, всё работает, громкие на ответ
Достоинства:
Комментарий:
Брал жене на Новый год в подарок , очень довольно , все работает , настроил без проблем , с айфоном работают часы Советую
Достоинства:
Комментарий:
Покупала себе на подарок . И так перед тем как забирать, я скучала приложение мой фитнес. Упаковка была цела, подключились сразу, зарядка была 71%. Зарядила я их спустя неделю с 19%. Все датчики работают . Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
ещё не включали на подарок к Новому году.Коробка пришла целая!
Достоинства:
Комментарий:
Давно хотела такие часы фитнес. Очень ими довольна. Они невесомые и красиво смотрятся на руке ко всём тем параметрам ( пульс, шаги, время).
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично. Посмотрим в деле!
Достоинства:
Комментарий:
Мне зашли!хотя смс и звонки из мессенджеров были бы кстати.
Достоинства:
Комментарий:
Цена и качество радуют все довольны
Достоинства:
Комментарий:
очень стильные часики на руке смотрятся превосходно с телефоном сопряжение простое и надёжное очень много полезных функций
Достоинства:
Комментарий:
Очень классные. Тактильно приятные. Упакованы отлично!!!
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошие часы, работают очень быстро
Достоинства:
Комментарий:
Пока все устраивает. Легкие, удобные, симпатичные. Заряд держат долго. Приложение в телефоне хорошее, без рекламы.
Достоинства:
Комментарий:
Часы понравились. Хотела, чтобы видела циферблат без очков. Удобно, что можно разговаривать через часы, не доставая телефона из сумки. Была бы не лишней функция измерения давления
Достоинства:
Комментарий:
Стильно, удобно - только самое необходимое! Не вычурные, но есть всё под рукой (точнее, на руке). Рекомендую!