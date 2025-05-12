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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver

30 Отзывы
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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 1
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 2
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 3
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 4
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 5
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 6
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 7
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 8
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 9
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 10
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 11
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 12
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Active
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IPX8
Размер экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
385?320
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 4
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 5
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 6
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 7
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 8
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 9
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 10
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 11
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 12
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
2 320 руб.  4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680183
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Active
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 205 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IPX8
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
385?320
Плотность пикселей
250
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсоксиметр, пульсометр, физической активности
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ)
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
470
Время работы в активном режиме
432
Габариты
40.4x49.1x11.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х5
Вес, г.
130

Описание товара Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver

Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active в стильном серебристом корпусе оснащены 2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 320 x 385 пикселей. Легкий вес в 37 грамм обеспечивает комфортное ношение в течение всего дня. Эти смарт-часы водонепроницаемы с классом защиты 5 ATM, что делает их отличным выбором для занятий спортом и плавания. Они также поддерживают мониторинг здоровья и активности, включая отслеживание сна и сердечного ритма. Часы оснащены батареей емкостью 289 мАч, которая гарантирует долгую автономную работу, позволяя использовать их на протяжении нескольких дней без подзарядки.



Теги товара: Металлические

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver

Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Часы понравились. Удобные. Все функции работают.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок, владелец оценил по достоинству.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные часы. Брал для подарка жене, она в восторге. Подключить к телефону(самсунг) не составило большого труда. Работают прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
За эту цену довольно качественный продукт. Полное управление функциями смартфона мне понравилось. Позволяют говорить по ним с собеседником если телефон на зарядке стоит или где то ещё находится. Не думаю ято сильно хуже дорогих часов, хоть и не автономны полностью от телефона.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
все работает,хороший дизайн
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Игорь И.

Достоинства:


Комментарий:
пришли быстро. Приложение установилось без проблем,быстро. Работают отлично. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Емельяненко Н.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок. Дочери понравились
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок, вроде довольны
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Ксения Д.

Достоинства:


Комментарий:
суперские часы, функций море, дочке 15лет, ей очень,очень понравились! Спасибо!!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок супруге. Она очень довольна! Зарядку держит чуть ли не неделю. Все заявленные функции работают отлично. Не хватает только функции ответа на сообщения, но за такие деньги это просто находка. По руке экран немного великоват, надо было брать меньше, выглядят немного не аккуратно. К айфону конектится без каких-либо проблем и танцев с бубном.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Зульфия У.

Достоинства:


Комментарий:
Часы понравились,яркий дисплей,все понятно и удобно
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Вера Б.

Достоинства:


Комментарий:
покупала маме на новый год. она очень довольна. Большой циферблат, на руке смотрится красиво. есть функция ответа на входящий звонок. в общем не пожалели, отличная покупка, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
отличные часы пользуюсь с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Данил С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие часы , бабушке понравились
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Радмир Х.

Достоинства:


Комментарий:
отличные часы, рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Василий Н.

Достоинства:


Комментарий:
покупал в подарок жене. все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Динар Е.

Достоинства:


Комментарий:
часы удобные, подключение по куаркодам, всё работает, громкие на ответ
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Брал жене на Новый год в подарок , очень довольно , все работает , настроил без проблем , с айфоном работают часы Советую
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала себе на подарок . И так перед тем как забирать, я скучала приложение мой фитнес. Упаковка была цела, подключились сразу, зарядка была 71%. Зарядила я их спустя неделю с 19%. Все датчики работают . Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не включали на подарок к Новому году.Коробка пришла целая!
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотела такие часы фитнес. Очень ими довольна. Они невесомые и красиво смотрятся на руке ко всём тем параметрам ( пульс, шаги, время).
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Посмотрим в деле!
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мне зашли!хотя смс и звонки из мессенджеров были бы кстати.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Никита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Цена и качество радуют все довольны
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
очень стильные часики на руке смотрятся превосходно с телефоном сопряжение простое и надёжное очень много полезных функций
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
ольга м.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классные. Тактильно приятные. Упакованы отлично!!!
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошие часы, работают очень быстро
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все устраивает. Легкие, удобные, симпатичные. Заряд держат долго. Приложение в телефоне хорошее, без рекламы.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Часы понравились. Хотела, чтобы видела циферблат без очков. Удобно, что можно разговаривать через часы, не доставая телефона из сумки. Была бы не лишней функция измерения давления
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Жанна П.

Достоинства:


Комментарий:
Стильно, удобно - только самое необходимое! Не вычурные, но есть всё под рукой (точнее, на руке). Рекомендую!



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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Active
Цвета корпуса
серебристый
Цвета браслета/ремешка
серебристый
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 205 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IPX8
Развернуть
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана, дюйм
2
Разрешение экрана
385?320
Плотность пикселей
250
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсоксиметр, пульсометр, физической активности
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ)
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора, мAч
470
Время работы в активном режиме
432
Габариты
40.4x49.1x11.4 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Смарт-часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active в стильном серебристом корпусе оснащены 2-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 320 x 385 пикселей. Легкий вес в 37 грамм обеспечивает комфортное ношение в течение всего дня. Эти смарт-часы водонепроницаемы с классом защиты 5 ATM, что делает их отличным выбором для занятий спортом и плавания. Они также поддерживают мониторинг здоровья и активности, включая отслеживание сна и сердечного ритма. Часы оснащены батареей емкостью 289 мАч, которая гарантирует долгую автономную работу, позволяя использовать их на протяжении нескольких дней без подзарядки.


Теги товара: Металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Ольга Л.

Достоинства:


Комментарий:
Часы понравились. Удобные. Все функции работают.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок, владелец оценил по достоинству.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные часы. Брал для подарка жене, она в восторге. Подключить к телефону(самсунг) не составило большого труда. Работают прекрасно
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Никита М.

Достоинства:


Комментарий:
За эту цену довольно качественный продукт. Полное управление функциями смартфона мне понравилось. Позволяют говорить по ним с собеседником если телефон на зарядке стоит или где то ещё находится. Не думаю ято сильно хуже дорогих часов, хоть и не автономны полностью от телефона.
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
все работает,хороший дизайн
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Игорь И.

Достоинства:


Комментарий:
пришли быстро. Приложение установилось без проблем,быстро. Работают отлично. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Емельяненко Н.

Достоинства:


Комментарий:
Брала на подарок. Дочери понравились
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок, вроде довольны
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Ксения Д.

Достоинства:


Комментарий:
суперские часы, функций море, дочке 15лет, ей очень,очень понравились! Спасибо!!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Кирилл Г.

Достоинства:


Комментарий:
Брал в подарок супруге. Она очень довольна! Зарядку держит чуть ли не неделю. Все заявленные функции работают отлично. Не хватает только функции ответа на сообщения, но за такие деньги это просто находка. По руке экран немного великоват, надо было брать меньше, выглядят немного не аккуратно. К айфону конектится без каких-либо проблем и танцев с бубном.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Зульфия У.

Достоинства:


Комментарий:
Часы понравились,яркий дисплей,все понятно и удобно
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Вера Б.

Достоинства:


Комментарий:
покупала маме на новый год. она очень довольна. Большой циферблат, на руке смотрится красиво. есть функция ответа на входящий звонок. в общем не пожалели, отличная покупка, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Анна

Достоинства:


Комментарий:
отличные часы пользуюсь с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Данил С.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие часы , бабушке понравились
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Радмир Х.

Достоинства:


Комментарий:
отличные часы, рекомендую всем
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2025
Василий Н.

Достоинства:


Комментарий:
покупал в подарок жене. все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2025
Динар Е.

Достоинства:


Комментарий:
часы удобные, подключение по куаркодам, всё работает, громкие на ответ
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Юрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Брал жене на Новый год в подарок , очень довольно , все работает , настроил без проблем , с айфоном работают часы Советую
Источник: Яндекс Маркет
30.12.2024
Надежда Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала себе на подарок . И так перед тем как забирать, я скучала приложение мой фитнес. Упаковка была цела, подключились сразу, зарядка была 71%. Зарядила я их спустя неделю с 19%. Все датчики работают . Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Дмитрий Е.

Достоинства:


Комментарий:
ещё не включали на подарок к Новому году.Коробка пришла целая!
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Светлана К.

Достоинства:


Комментарий:
Давно хотела такие часы фитнес. Очень ими довольна. Они невесомые и красиво смотрятся на руке ко всём тем параметрам ( пульс, шаги, время).
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Посмотрим в деле!
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Мне зашли!хотя смс и звонки из мессенджеров были бы кстати.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Никита Б.

Достоинства:


Комментарий:
Цена и качество радуют все довольны
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
очень стильные часики на руке смотрятся превосходно с телефоном сопряжение простое и надёжное очень много полезных функций
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
ольга м.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классные. Тактильно приятные. Упакованы отлично!!!
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2024
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
очень хорошие часы, работают очень быстро
Источник: Яндекс Маркет
02.12.2024
Татьяна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Пока все устраивает. Легкие, удобные, симпатичные. Заряд держат долго. Приложение в телефоне хорошее, без рекламы.
Источник: Яндекс Маркет
29.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Часы понравились. Хотела, чтобы видела циферблат без очков. Удобно, что можно разговаривать через часы, не доставая телефона из сумки. Была бы не лишней функция измерения давления
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2024
Жанна П.

Достоинства:


Комментарий:
Стильно, удобно - только самое необходимое! Не вычурные, но есть всё под рукой (точнее, на руке). Рекомендую!


Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8790GL) Matte Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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