Описание товара Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black

Redmi Watch 5 Active - смарт-часы с крупным 2″ LCD-экраном, до 18 дней автономной работы и поддержкой Bluetooth-звонков. Вариант в цвете Midnight Black подойдёт тем, кто предпочитает нейтральный внешний вид.

Для кого и под какие задачи

Часы удобны для повседневного использования: уведомления, приём звонков с запястья, трекинг активности и тренировок. Форм-фактор "умных часов", а не браслета, подойдёт тем, кто любит крупный дисплей с большим количеством информации на экране.

Спорт и здоровье

Redmi Watch 5 Active поддерживают более 140 тренировочных режимов, круглосуточный мониторинг пульса, SpO? и стресса. Водозащита 5 ATM позволяет использовать часы под дождём и при плавании на поверхности воды.

Смарт-функции и удобство

Есть поддержка Bluetooth-звонков с шумоподавлением двумя микрофонами, голосовой помощник (Alexa на совместимых рынках), управление музыкой и камерой смартфона. Аккумулятор обеспечивает до 18 дней работы в обычном режиме, заряжается через комплектный магнитный кабель.

Важные нюансы перед покупкой

Для корректной работы требуется связка со смартфоном и приложением Xiaomi/Redmi (Mi Fitness), поэтому важно наличие совместимого устройства и разрешений. При частых звонках по Bluetooth, высокой яркости и активном трекинге тренировок фактическое время работы будет ниже максимального заявленного, это стоит учесть при планировании зарядок.