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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black

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Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black - фото 1
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black - фото 2
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black - фото 3
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black - фото 4
Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Active
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Материал корпуса
металл, пластик
Материал ремешка
силикон
Класс защиты
IPX8
Размер экрана
2
Разрешение экрана
385?320
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black - фото 1
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black - фото 2
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black - фото 3
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black - фото 4
  • Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
2 320 руб.  3 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680181
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Active
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 205 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IPX8
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
2
Разрешение экрана
385?320
Плотность пикселей
250
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсоксиметр, пульсометр, физической активности
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ)
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
470
Время работы в активном режиме
432
Габариты
40.4x49.1x11.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х5
Вес, г.
130

Описание товара Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black

Redmi Watch 5 Active - смарт-часы с крупным 2 LCD-экраном, до 18 дней автономной работы и поддержкой Bluetooth-звонков. Вариант в цвете Midnight Black подойдёт тем, кто предпочитает нейтральный внешний вид.

Для кого и под какие задачи

Часы удобны для повседневного использования: уведомления, приём звонков с запястья, трекинг активности и тренировок. Форм-фактор "умных часов", а не браслета, подойдёт тем, кто любит крупный дисплей с большим количеством информации на экране.

Спорт и здоровье

Redmi Watch 5 Active поддерживают более 140 тренировочных режимов, круглосуточный мониторинг пульса, SpO? и стресса. Водозащита 5 ATM позволяет использовать часы под дождём и при плавании на поверхности воды.

Смарт-функции и удобство

Есть поддержка Bluetooth-звонков с шумоподавлением двумя микрофонами, голосовой помощник (Alexa на совместимых рынках), управление музыкой и камерой смартфона. Аккумулятор обеспечивает до 18 дней работы в обычном режиме, заряжается через комплектный магнитный кабель.

Важные нюансы перед покупкой

Для корректной работы требуется связка со смартфоном и приложением Xiaomi/Redmi (Mi Fitness), поэтому важно наличие совместимого устройства и разрешений. При частых звонках по Bluetooth, высокой яркости и активном трекинге тренировок фактическое время работы будет ниже максимального заявленного, это стоит учесть при планировании зарядок.

Отзывы о товаре Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные часы, все функции выполняют, заряд держат около 6 дней при активном использовании
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
часы не дорогие но хорошие функционал не плохой один минус слишком большой экран.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Рамиль И.

Достоинства:


Комментарий:
Часы отличные, заряд держат хорошо
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Подарок на Новый Год. Сын очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
отличные умные часы за свою цену
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
андрей

Достоинства:


Комментарий:
отличные смарт-часы, русскоязычные, пока нравятся детям!
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Коробка нормальная, пока не открывали, подарок.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Никита Н.

Достоинства:


Комментарий:
В целом часами доволен. с телефоном конектятся хорошо. заряд держат нормально. влагостойкость проверил под душем. работают)))
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл новый, коробка целая. У меня уже было установлено приложение Mi Fitness, с телефоном сконнектился легко. Экран большой, больше чем на моих Redmi 3. Учитывайте этот момент, если берете на зуденькую женскую или детскую руку. Ремешок мягкий, удобный, лучше, чем на тройке.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Инна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично ,с телефоном ребёнок сам сконектил



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Умные часы
Линейка
Xiaomi Redmi Watch 5 Active
Цвета корпуса
черный
Цвета браслета/ремешка
черный
Операционная система
HyperOS
Материал корпуса
металл, пластик
Сменный браслет/ремешок
да
Материал ремешка
силикон
Длина ремешка
от 135 до 205 мм
Регулировка длины браслета/ремешка
да
Класс защиты
IPX8
Развернуть
Влагозащита
Да
Поддержка SIM-карт
нет
Размер экрана
2
Разрешение экрана
385?320
Плотность пикселей
250
Вибрация
да
Датчики
акселерометр, гироскоп, пульсоксиметр, пульсометр, физической активности
Здоровье
мониторинг сна, мониторинг уровня кислорода в крови, мониторинг уровня стресса, женский календарь, мониторинг сердечного ритма (ЭКГ)
Поддержка Bluetooth
Да
Тип разъема для зарядки
свой собственный
Емкость аккумулятора
470
Время работы в активном режиме
432
Габариты
40.4x49.1x11.4 мм
Страна производитель
Китай
Описание

Redmi Watch 5 Active - смарт-часы с крупным 2 LCD-экраном, до 18 дней автономной работы и поддержкой Bluetooth-звонков. Вариант в цвете Midnight Black подойдёт тем, кто предпочитает нейтральный внешний вид.

Для кого и под какие задачи

Часы удобны для повседневного использования: уведомления, приём звонков с запястья, трекинг активности и тренировок. Форм-фактор "умных часов", а не браслета, подойдёт тем, кто любит крупный дисплей с большим количеством информации на экране.

Спорт и здоровье

Redmi Watch 5 Active поддерживают более 140 тренировочных режимов, круглосуточный мониторинг пульса, SpO? и стресса. Водозащита 5 ATM позволяет использовать часы под дождём и при плавании на поверхности воды.

Смарт-функции и удобство

Есть поддержка Bluetooth-звонков с шумоподавлением двумя микрофонами, голосовой помощник (Alexa на совместимых рынках), управление музыкой и камерой смартфона. Аккумулятор обеспечивает до 18 дней работы в обычном режиме, заряжается через комплектный магнитный кабель.

Важные нюансы перед покупкой

Для корректной работы требуется связка со смартфоном и приложением Xiaomi/Redmi (Mi Fitness), поэтому важно наличие совместимого устройства и разрешений. При частых звонках по Bluetooth, высокой яркости и активном трекинге тренировок фактическое время работы будет ниже максимального заявленного, это стоит учесть при планировании зарядок.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличные часы, все функции выполняют, заряд держат около 6 дней при активном использовании
Источник: Яндекс Маркет
19.03.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
часы не дорогие но хорошие функционал не плохой один минус слишком большой экран.
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2025
Рамиль И.

Достоинства:


Комментарий:
Часы отличные, заряд держат хорошо
Источник: Яндекс Маркет
02.01.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Подарок на Новый Год. Сын очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
18.12.2024
Иван П.

Достоинства:


Комментарий:
отличные умные часы за свою цену
Источник: Яндекс Маркет
16.12.2024
андрей

Достоинства:


Комментарий:
отличные смарт-часы, русскоязычные, пока нравятся детям!
Источник: Яндекс Маркет
14.12.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Коробка нормальная, пока не открывали, подарок.
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Никита Н.

Достоинства:


Комментарий:
В целом часами доволен. с телефоном конектятся хорошо. заряд держат нормально. влагостойкость проверил под душем. работают)))
Источник: Яндекс Маркет
03.12.2024
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Товар пришёл новый, коробка целая. У меня уже было установлено приложение Mi Fitness, с телефоном сконнектился легко. Экран большой, больше чем на моих Redmi 3. Учитывайте этот момент, если берете на зуденькую женскую или детскую руку. Ремешок мягкий, удобный, лучше, чем на тройке.
Источник: Яндекс Маркет
11.11.2024
Инна Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично ,с телефоном ребёнок сам сконектил


Умные часы Xiaomi Redmi Watch 5 Active (BHR8784GL) Midnight Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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