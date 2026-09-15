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Уцененный товар Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 680089
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Уцененный товар Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние, 680089

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Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние - фото 1
Уценка
Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние - фото 2
Уценка
Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние - фото 3
Уценка
Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние - фото 4
Уценка
Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние - фото 5
Уценка
Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние - фото 6
Уценка
Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стабилизатор
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной коробки, не полный комплект)
  • Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние - фото 1
  • Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние - фото 2
  • Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние - фото 3
  • Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние - фото 4
  • Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние - фото 5
  • Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние - фото 6
  • Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
10 540 руб.  16 280 руб. 
Начислим 508 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680089
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние
10 540 руб. -35%
16 280 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Feiyu
Тип товара
Стабилизатор
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной коробки, не полный комплект)
Аккумулятор
Есть
Диапазон вращения, градусы
360 град.
Диапазон наклона, градусы
260 град.
Диапазон поперечного наклона, градусы
320 град.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х10х8
Вес, кг.
1.3

Описание товара Уцененный товар Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние

Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние
Внешний вид: хороше состояние
Комплектность: кейс, стабилизатор, провод, документация
Спецификация:

Причина уценки: витринный образец (нет оригинальной коробки, не полный комплект)

Отзывы о товаре Уцененный товар Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Feiyu
Тип товара
Стабилизатор
Причина уценки
витринный образец (нет оригинальной коробки, не полный комплект)
Аккумулятор
Есть
Диапазон вращения, градусы
360 град.
Диапазон наклона, градусы
260 град.
Диапазон поперечного наклона, градусы
320 град.
Страна производитель
Китай
Описание
Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние
Внешний вид: хороше состояние
Комплектность: кейс, стабилизатор, провод, документация
Спецификация:
Причина уценки: витринный образец (нет оригинальной коробки, не полный комплект)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Стабилизатор трехосевой Feiyu FY-G6 Plus + адаптер для мобильного телефона хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10540 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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