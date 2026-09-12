Настольная игра GaGa В общих чертах. Две прямых или одна кривая арт.GG429
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
для вечеринки, семейная, ассоциативная
Возраст от
8 лет
Максимальное количество участников
от 3 до 8
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
15-20 мин.
Материал
бумага, картон, пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679979
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Линейка
игровой
Жанр игры
для вечеринки, семейная, ассоциативная
Возраст от
8 лет
Максимальное количество участников
от 3 до 8
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
15-20 мин.
Комплектация
мольберт, 25 прозрачных листков, стираемый маркер, 91 карта, подставка
Материал
бумага, картон, пластик
Особенности
художник Арианна Сантини
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
300
Описание товара Настольная игра GaGa В общих чертах. Две прямых или одна кривая арт.GG429
В Общих Чертах — это кооперативная игра для компании, которая проверит на прочность ваше пространственное мышление, логику и коллективный разум. А ещё подарит целый вечер шумных обсуждений, догадок «невпопад» и жарких споров о том, как всё же выглядит Колизей и с какой стороны нужно изображать квадроцикл.
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Бренд
Тип товара
Настольная игра
Линейка
игровой
Жанр игры
для вечеринки, семейная, ассоциативная
Возраст от
8 лет
Максимальное количество участников
от 3 до 8
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
15-20 мин.
Комплектация
мольберт, 25 прозрачных листков, стираемый маркер, 91 карта, подставка
Материал
бумага, картон, пластик
Особенности
художник Арианна Сантини
Страна производитель
Китай
В Общих Чертах — это кооперативная игра для компании, которая проверит на прочность ваше пространственное мышление, логику и коллективный разум. А ещё подарит целый вечер шумных обсуждений, догадок «невпопад» и жарких споров о том, как всё же выглядит Колизей и с какой стороны нужно изображать квадроцикл.
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Теги товара: для вечеринок
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Теги товара: для вечеринок
Настольная игра GaGa В общих чертах. Две прямых или одна кривая арт.GG429 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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