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Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254

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Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 1
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 2
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 3
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 4
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 5
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 6
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 7
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 8
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 9
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 10
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 11
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 12
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
стратегическая, для двоих, дуэльная
Возраст от
9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30-40 минут
Материал
бумага, картон, пластик
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 1
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 2
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 3
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 4
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 5
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 6
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 7
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 8
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 9
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 10
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 11
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 12
  • Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679975
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Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Unmatched
Жанр игры
стратегическая, для двоих, дуэльная
Возраст от
9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30-40 минут
Комплектация
6 жетонов, 63 карты, 2 фигурки героев, Двухстороннее игровое поле, 4 счётчика здоровья
Материал
бумага, картон, пластик
Особенности
размер карт: 63x88 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
300

Описание товара Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254

Красная Шапочка vs. Беовульф – это новейший дуэльный набор из серии азартных настольных сражений Unmatched, лихо сталкивающей между собой персонажей из различных уголков мировой культуры. На этот раз в бой вступает Красная Шапочка – маленькая девочка, чья миниатюрность лишь одна из хитрых уловок. В её ловких пальцах зажат острый нож, в корзинке уже давно лежат далеко не горячие пирожки, а за спиной виднеется суровый Охотник. Второй герой – Беовульф, легендарный конунг из англосаксонского эпоса, чьё сердце пылает от первобытной ярости и решимости вступить даже в смертный бой. Его клинок бьёт без промаха, а рядом всегда есть верный друг – Виглаф, который всегда придёт на помощь в трудную минуту. Примерьте на себя роли новых героев и скрестите клинки в очередном противостоянии легенд!

Отзывы о товаре Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254




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Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Unmatched
Жанр игры
стратегическая, для двоих, дуэльная
Возраст от
9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30-40 минут
Комплектация
6 жетонов, 63 карты, 2 фигурки героев, Двухстороннее игровое поле, 4 счётчика здоровья
Материал
бумага, картон, пластик
Особенности
размер карт: 63x88 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Красная Шапочка vs. Беовульф – это новейший дуэльный набор из серии азартных настольных сражений Unmatched, лихо сталкивающей между собой персонажей из различных уголков мировой культуры. На этот раз в бой вступает Красная Шапочка – маленькая девочка, чья миниатюрность лишь одна из хитрых уловок. В её ловких пальцах зажат острый нож, в корзинке уже давно лежат далеко не горячие пирожки, а за спиной виднеется суровый Охотник. Второй герой – Беовульф, легендарный конунг из англосаксонского эпоса, чьё сердце пылает от первобытной ярости и решимости вступить даже в смертный бой. Его клинок бьёт без промаха, а рядом всегда есть верный друг – Виглаф, который всегда придёт на помощь в трудную минуту. Примерьте на себя роли новых героев и скрестите клинки в очередном противостоянии легенд!
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