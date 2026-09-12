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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
стратегическая, для двоих, дуэльная
Возраст от
9 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
30-40 минут
Материал
бумага, картон, пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679975
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Описание товара Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254
Красная Шапочка vs. Беовульф – это новейший дуэльный набор из серии азартных настольных сражений Unmatched, лихо сталкивающей между собой персонажей из различных уголков мировой культуры. На этот раз в бой вступает Красная Шапочка – маленькая девочка, чья миниатюрность лишь одна из хитрых уловок. В её ловких пальцах зажат острый нож, в корзинке уже давно лежат далеко не горячие пирожки, а за спиной виднеется суровый Охотник. Второй герой – Беовульф, легендарный конунг из англосаксонского эпоса, чьё сердце пылает от первобытной ярости и решимости вступить даже в смертный бой. Его клинок бьёт без промаха, а рядом всегда есть верный друг – Виглаф, который всегда придёт на помощь в трудную минуту. Примерьте на себя роли новых героев и скрестите клинки в очередном противостоянии легенд!
Красная Шапочка vs. Беовульф – это новейший дуэльный набор из серии азартных настольных сражений Unmatched, лихо сталкивающей между собой персонажей из различных уголков мировой культуры. На этот раз в бой вступает Красная Шапочка – маленькая девочка, чья миниатюрность лишь одна из хитрых уловок. В её ловких пальцах зажат острый нож, в корзинке уже давно лежат далеко не горячие пирожки, а за спиной виднеется суровый Охотник. Второй герой – Беовульф, легендарный конунг из англосаксонского эпоса, чьё сердце пылает от первобытной ярости и решимости вступить даже в смертный бой. Его клинок бьёт без промаха, а рядом всегда есть верный друг – Виглаф, который всегда придёт на помощь в трудную минуту. Примерьте на себя роли новых героев и скрестите клинки в очередном противостоянии легенд!
Настольная игра GaGa Битва легенд.Unmatched. Красная Шапочка против Беовульфаарт.GG254 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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