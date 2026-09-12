Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. InGen vs Raptors (русс. правила) арт.GG363
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
карточная
Возраст от
14 лет
Максимальное количество участников
2
Среднее время игры, в минутах
30-60 минут
Материал
бумага, картон, пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679968
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Unmatched
Жанр игры
карточная
Возраст от
14 лет
Максимальное количество участников
2
Среднее время игры, в минутах
30-60 минут
Комплектация
4 фигурки героев, 3 фишки помощников, 4 счетчика здоровья, 8 жетонов ловушек, игровое поле, 63 карты, правила игры
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
300
Описание товара Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. InGen vs Raptors (русс. правила) арт.GG363
Unmatched — серия быстрых и захватывающих карточных файтингов. Игроки по всему миру собирают коллекции, проводят турниры и высоко ценят игру за глубину и азарт, обрамлённые стройной системой правил. А ещё Unmatched любят за возможность столкнуть в смертельной битве бойцов из самых разных вселенных. В этой части на поле выйдут противники, которых разделяют миллионы лет и объединяет кинофраншиза «Парк Юрского периода». Кто же победит — меткий стрелок Роберт Малдун или стая хищных велоцирапторовx.
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Бренд
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Unmatched
Жанр игры
карточная
Возраст от
14 лет
Максимальное количество участников
2
Среднее время игры, в минутах
30-60 минут
Комплектация
4 фигурки героев, 3 фишки помощников, 4 счетчика здоровья, 8 жетонов ловушек, игровое поле, 63 карты, правила игры
Материал
бумага, картон, пластик
Страна производитель
Китай
Unmatched — серия быстрых и захватывающих карточных файтингов. Игроки по всему миру собирают коллекции, проводят турниры и высоко ценят игру за глубину и азарт, обрамлённые стройной системой правил. А ещё Unmatched любят за возможность столкнуть в смертельной битве бойцов из самых разных вселенных. В этой части на поле выйдут противники, которых разделяют миллионы лет и объединяет кинофраншиза «Парк Юрского периода». Кто же победит — меткий стрелок Роберт Малдун или стая хищных велоцирапторовx.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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