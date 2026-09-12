Описание товара Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364

Jurassic Park Dr. Sattler vs T. Rex – это новый дуэльный набор в серии настольных игр Unmatched, но теперь – с персонажами из культового фильма Парк Юрского периода. В битву вступает доктор Элли Сэттлер, гениальный палеоботаник и эколог, а её оппонентом становится Ти-рекс – яростная самка тираннозавра и одна из самых крупных хищников на Земле. Что же умеют эти очередные бойцыx. Доктор Сэттлер идёт рука об руку со своим коллегой и помощником – Яном Малкольмом, учёным и консультантом парка. Она привносит в партии новую механику – жетоны озарения, которые, будучи выложенными на поле, влияют на эффекты карт Сэттлер. Изучение палеоботаники – страсть Элли, и чем больше жетонов будут выложены на поле, тем сильнее становится эколог и тем выгоднее будут бонусы от них. Жетонов всего пять, но зато они многоразовые – самое то, чтобы подгадать момент и провести серию мощных атак или восстановить почти половину здоровья! Игра за Элли понравится любителям гибкой тактики и научного подхода. Ти-рекс – огромный боец, занимающий сразу две ячейки – и это тоже влияет на некоторые правила атаки и перемещения. Она (да, это девочка!) неповоротлива, но и запас жизней у неё внушительный – целых 27 очков здоровья! За счёт своих размеров, Ти-рекс может атаковать соперников в радиусе сразу двух клеток на поле, что компенсирует её низкую скорость передвижения. Эта грозная хищница может усиливать и без того мощные карты атаки, пусть и порой тоже получая урон. Также в конце каждого хода Ти-рекс обязательно добирает по одной карте из колоды в руку, что позволяет почти всегда иметь карты для усиления атак и передвижения, но также быстрее обычного тратит вашу колоду. Придётся подумать – а стоит ли на всех парах нестись через джунглиx Эта гигантская хищница – идеальный вариант для тех, кто любит агрессивный стиль игры и головоломный баланс карт в руке и колоде. В битве нет равных. Так кто же одержит верх на этот разx