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Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364

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Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 1
Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 2
Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 3
Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 4
Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 5
Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 6
Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 7
Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 8
Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 9
Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 10
Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 11
Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
карточная
Возраст от
14 лет
Максимальное количество участников
2
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Материал
бумага, картон, пластик
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 1
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 2
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 3
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 4
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 5
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 6
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 7
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 8
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 9
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 10
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 11
  • Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679967
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Характеристики

Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Unmatched
Жанр игры
карточная
Возраст от
14 лет
Максимальное количество участников
2
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
игровые элементы, павила игры, упаковка
Материал
бумага, картон, пластик
Особенности
правила игры на русском языке
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
300

Описание товара Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364

Jurassic Park Dr. Sattler vs T. Rex – это новый дуэльный набор в серии настольных игр Unmatched, но теперь – с персонажами из культового фильма Парк Юрского периода. В битву вступает доктор Элли Сэттлер, гениальный палеоботаник и эколог, а её оппонентом становится Ти-рекс – яростная самка тираннозавра и одна из самых крупных хищников на Земле. Что же умеют эти очередные бойцыx. Доктор Сэттлер идёт рука об руку со своим коллегой и помощником – Яном Малкольмом, учёным и консультантом парка. Она привносит в партии новую механику – жетоны озарения, которые, будучи выложенными на поле, влияют на эффекты карт Сэттлер. Изучение палеоботаники – страсть Элли, и чем больше жетонов будут выложены на поле, тем сильнее становится эколог и тем выгоднее будут бонусы от них. Жетонов всего пять, но зато они многоразовые – самое то, чтобы подгадать момент и провести серию мощных атак или восстановить почти половину здоровья! Игра за Элли понравится любителям гибкой тактики и научного подхода. Ти-рекс – огромный боец, занимающий сразу две ячейки – и это тоже влияет на некоторые правила атаки и перемещения. Она (да, это девочка!) неповоротлива, но и запас жизней у неё внушительный – целых 27 очков здоровья! За счёт своих размеров, Ти-рекс может атаковать соперников в радиусе сразу двух клеток на поле, что компенсирует её низкую скорость передвижения. Эта грозная хищница может усиливать и без того мощные карты атаки, пусть и порой тоже получая урон. Также в конце каждого хода Ти-рекс обязательно добирает по одной карте из колоды в руку, что позволяет почти всегда иметь карты для усиления атак и передвижения, но также быстрее обычного тратит вашу колоду. Придётся подумать – а стоит ли на всех парах нестись через джунглиx Эта гигантская хищница – идеальный вариант для тех, кто любит агрессивный стиль игры и головоломный баланс карт в руке и колоде. В битве нет равных. Так кто же одержит верх на этот разx

Отзывы о товаре Настольная игра GaGa Unmatched. Jurassic Park. Dr. Sattler vs T. Rex (русс. правила) арт.GG364




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Характеристики
Бренд
GaGa Games
Тип товара
Настольная игра
Линейка
Unmatched
Жанр игры
карточная
Возраст от
14 лет
Максимальное количество участников
2
Среднее время игры, в минутах
30 минут
Комплектация
игровые элементы, павила игры, упаковка
Материал
бумага, картон, пластик
Особенности
правила игры на русском языке
Страна производитель
Китай
Описание
Jurassic Park Dr. Sattler vs T. Rex – это новый дуэльный набор в серии настольных игр Unmatched, но теперь – с персонажами из культового фильма Парк Юрского периода. В битву вступает доктор Элли Сэттлер, гениальный палеоботаник и эколог, а её оппонентом становится Ти-рекс – яростная самка тираннозавра и одна из самых крупных хищников на Земле. Что же умеют эти очередные бойцыx. Доктор Сэттлер идёт рука об руку со своим коллегой и помощником – Яном Малкольмом, учёным и консультантом парка. Она привносит в партии новую механику – жетоны озарения, которые, будучи выложенными на поле, влияют на эффекты карт Сэттлер. Изучение палеоботаники – страсть Элли, и чем больше жетонов будут выложены на поле, тем сильнее становится эколог и тем выгоднее будут бонусы от них. Жетонов всего пять, но зато они многоразовые – самое то, чтобы подгадать момент и провести серию мощных атак или восстановить почти половину здоровья! Игра за Элли понравится любителям гибкой тактики и научного подхода. Ти-рекс – огромный боец, занимающий сразу две ячейки – и это тоже влияет на некоторые правила атаки и перемещения. Она (да, это девочка!) неповоротлива, но и запас жизней у неё внушительный – целых 27 очков здоровья! За счёт своих размеров, Ти-рекс может атаковать соперников в радиусе сразу двух клеток на поле, что компенсирует её низкую скорость передвижения. Эта грозная хищница может усиливать и без того мощные карты атаки, пусть и порой тоже получая урон. Также в конце каждого хода Ти-рекс обязательно добирает по одной карте из колоды в руку, что позволяет почти всегда иметь карты для усиления атак и передвижения, но также быстрее обычного тратит вашу колоду. Придётся подумать – а стоит ли на всех парах нестись через джунглиx Эта гигантская хищница – идеальный вариант для тех, кто любит агрессивный стиль игры и головоломный баланс карт в руке и колоде. В битве нет равных. Так кто же одержит верх на этот разx
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