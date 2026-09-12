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Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6

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Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 1
Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 2
Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 3
Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 4
Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 5
Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 6
Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 7
Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 8
Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 9
Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 10
Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 11
Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 12
Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 13
Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
семейная
Возраст от
4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
10-15 минут
Материал
дерево, картон, пластик
  • Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 1
  • Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 2
  • Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 3
  • Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 4
  • Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 5
  • Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 6
  • Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 7
  • Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 8
  • Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 9
  • Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 10
  • Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 11
  • Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 12
  • Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 13
  • Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6 - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679596
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Характеристики

Бренд
Cosmodrome Games
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
семейная
Возраст от
4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
10-15 минут
Комплектация
1 игровое поле, 4 фигурки приведения, 4 фигурки дети, 4 диска, 1 игровой кубик, 1 инструкция на русском языке
Материал
дерево, картон, пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
350

Описание товара Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6

Настольная игра «Лестница с привидениями» это жутко симпатичная игра с привидениями для малышей и их родителей. Она нравится в первую очередь своей непредсказуемостью и порою очень удивительным финалом. На самой вершине старого дома обитает древнее привидение. Туда ведет изогнутая каменная лестница. Несколько отважных детей тихо, но быстро взбираются по крутым ступенькам. Каждый из них хочет первым взобраться наверх и напугать привидение, сказав ему: Бу!. Однако, привидение отлично знает эти детские проделки, поэтому оно наложило заклятие, из-за которого на пути к вершине дети будут сами превращаться в привидения! Более того, дети будут постоянно путаться, не зная, кто есть кто. Так кому же удастся первым добраться до вершиныx. Настольная игра «Лестница с привидениями» отличная семейно-детская игра, развивает память и смекалку, быстрая и увлекательная.

Отзывы о товаре Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Cosmodrome Games
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
семейная
Возраст от
4 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Среднее время игры, в минутах
10-15 минут
Комплектация
1 игровое поле, 4 фигурки приведения, 4 фигурки дети, 4 диска, 1 игровой кубик, 1 инструкция на русском языке
Материал
дерево, картон, пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная игра «Лестница с привидениями» это жутко симпатичная игра с привидениями для малышей и их родителей. Она нравится в первую очередь своей непредсказуемостью и порою очень удивительным финалом. На самой вершине старого дома обитает древнее привидение. Туда ведет изогнутая каменная лестница. Несколько отважных детей тихо, но быстро взбираются по крутым ступенькам. Каждый из них хочет первым взобраться наверх и напугать привидение, сказав ему: Бу!. Однако, привидение отлично знает эти детские проделки, поэтому оно наложило заклятие, из-за которого на пути к вершине дети будут сами превращаться в привидения! Более того, дети будут постоянно путаться, не зная, кто есть кто. Так кому же удастся первым добраться до вершиныx. Настольная игра «Лестница с привидениями» отличная семейно-детская игра, развивает память и смекалку, быстрая и увлекательная.
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