Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6
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Описание товара Настольная игра Лестница с привидениями арт.87184 Локализация Schmidt/6
Настольная игра «Лестница с привидениями» это жутко симпатичная игра с привидениями для малышей и их родителей. Она нравится в первую очередь своей непредсказуемостью и порою очень удивительным финалом. На самой вершине старого дома обитает древнее привидение. Туда ведет изогнутая каменная лестница. Несколько отважных детей тихо, но быстро взбираются по крутым ступенькам. Каждый из них хочет первым взобраться наверх и напугать привидение, сказав ему: Бу!. Однако, привидение отлично знает эти детские проделки, поэтому оно наложило заклятие, из-за которого на пути к вершине дети будут сами превращаться в привидения! Более того, дети будут постоянно путаться, не зная, кто есть кто. Так кому же удастся первым добраться до вершиныx. Настольная игра «Лестница с привидениями» отличная семейно-детская игра, развивает память и смекалку, быстрая и увлекательная.
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