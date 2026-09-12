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Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362)

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Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 1
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 2
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 3
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 4
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 5
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 6
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 7
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 8
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 9
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 10
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 11
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 12
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 13
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 14
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 15
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 16
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 17
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 18
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 19
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 20
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 21
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 22
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 23
Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешние аккумуляторы
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 1
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 2
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 3
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 4
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 5
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 6
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 7
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 8
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 9
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 10
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 11
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 12
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 13
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 14
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 15
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 16
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 17
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 18
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 19
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 20
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 21
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 22
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 23
  • Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679356
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Характеристики

Бренд
TopON
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, кг.
1.32

Описание товара Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362)

Внешний аккумулятор TopON TOP-X38PRO - мощный Powerbank с защитой от пыли и брызг для кемпинга, походов, путешествий, охоты, рыбалки, длительных поездок и фестивалей. За счёт высокой ёмкости может использоваться в качестве аварийного источника питания. Одновременную зарядку нескольких устройств обеспечивают DC порт 12V-24V 84W для зарядки ноутбуков и техники, автомобильная розетка мощностью 160W, а так же USB Type-C 33W, поддерживающий большинство протоколов быстрой зарядки (PPS, PD, QC3.0) и дополнительный умный USB 18W QC3.0. Батарея поддерживает питание автомобильных холодильников, пылесосов и термосов, электрических насосов, наружного освещения, освещения для охоты и рыбалки, электрических катушек для рыбалки, портативных вентиляторов, GPS-навигаторов, раций и металлоискателей. Совместима с инверторами переменного тока, что увеличивает совместимость с большинством бытовых приборов и зарядок. Подходит для зарядки современных ноутбуков, планшетов, смартфонов, аккумуляторов для РУ-моделей, квадрокоптеров, дронов, электроинструмента, фото/видео камер и другой цифровой техники. Зарядить TOP-X38 PRO можно с помощью сетевого блока питания, авторозетки или солнечной панели через DC порт с диапазоном входного напряжения от 12V до 24V. Внешний аккумулятор поддерживает одновременную работу и зарядку, может использоваться как накопитель энергии для солнечной панели. Встроенный LED экран отображает уровень заряда и исходящее напряжение порта DC. Ударопрочный корпус с защитой IP65 от попадания пыли и брызг сделает эксплуатацию надежной даже в самых экстремальных условиях.

Отзывы о товаре Внешний аккумулятор TOPON TOP-X38PRO, 38000мAч, черный/оранжевый (103362)




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Характеристики
Бренд
TopON
Тип товара
Внешние аккумуляторы
Описание
Внешний аккумулятор TopON TOP-X38PRO - мощный Powerbank с защитой от пыли и брызг для кемпинга, походов, путешествий, охоты, рыбалки, длительных поездок и фестивалей. За счёт высокой ёмкости может использоваться в качестве аварийного источника питания. Одновременную зарядку нескольких устройств обеспечивают DC порт 12V-24V 84W для зарядки ноутбуков и техники, автомобильная розетка мощностью 160W, а так же USB Type-C 33W, поддерживающий большинство протоколов быстрой зарядки (PPS, PD, QC3.0) и дополнительный умный USB 18W QC3.0. Батарея поддерживает питание автомобильных холодильников, пылесосов и термосов, электрических насосов, наружного освещения, освещения для охоты и рыбалки, электрических катушек для рыбалки, портативных вентиляторов, GPS-навигаторов, раций и металлоискателей. Совместима с инверторами переменного тока, что увеличивает совместимость с большинством бытовых приборов и зарядок. Подходит для зарядки современных ноутбуков, планшетов, смартфонов, аккумуляторов для РУ-моделей, квадрокоптеров, дронов, электроинструмента, фото/видео камер и другой цифровой техники. Зарядить TOP-X38 PRO можно с помощью сетевого блока питания, авторозетки или солнечной панели через DC порт с диапазоном входного напряжения от 12V до 24V. Внешний аккумулятор поддерживает одновременную работу и зарядку, может использоваться как накопитель энергии для солнечной панели. Встроенный LED экран отображает уровень заряда и исходящее напряжение порта DC. Ударопрочный корпус с защитой IP65 от попадания пыли и брызг сделает эксплуатацию надежной даже в самых экстремальных условиях.
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Доставка
Отзывы


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