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Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 13 предметов Inforce 06-05-53 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 13 предметов Inforce 06-05-53

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Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 13 предметов Inforce 06-05-53 - фото 1
Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 13 предметов Inforce 06-05-53 - фото 2
Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 13 предметов Inforce 06-05-53 - фото 3
Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 13 предметов Inforce 06-05-53 - фото 4
Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 13 предметов Inforce 06-05-53 - фото 5
Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 13 предметов Inforce 06-05-53 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
13
Инструменты в комплекте
разводной ключ
Комплектация
Комбинированные трещоточные ключи: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм; быстросъемные адаптеры для торцевых головок: 1/4", 3/8", 1/2"; прочный металлический кейс с отделениями для хранения.
  • Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 13 предметов Inforce 06-05-53 - фото 1
  • Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 13 предметов Inforce 06-05-53 - фото 2
  • Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 13 предметов Inforce 06-05-53 - фото 3
  • Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 13 предметов Inforce 06-05-53 - фото 4
  • Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 13 предметов Inforce 06-05-53 - фото 5
  • Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 13 предметов Inforce 06-05-53 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679088
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Характеристики

Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
13
Инструменты в комплекте
разводной ключ
Комплектация
Комбинированные трещоточные ключи: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм; быстросъемные адаптеры для торцевых головок: 1/4", 3/8", 1/2"; прочный металлический кейс с отделениями для хранения.
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
13
Тип гаечных ключей
шарнирный, комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
10
Макс. размер ключей, мм
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х17х6
Вес, кг.
2.65

Описание товара Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой 13 предметов Inforce 06-05-53

Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой Inforce 06-05-53 (13 предметов) — это профессиональный инструмент для работы с резьбовыми соединениями, который обеспечивает высокую эффективность при монтаже и демонтаже крепежа в условиях ограниченного пространства. Комплект включает 10 ключей и 3 адаптера, что значительно расширяет функциональные возможности набора и делает его универсальным решением для автосервисов, мастерских и производственных задач. Ключи изготовлены из прочной хромованадиевой стали (CrV), обладающей высокой износостойкостью, устойчивостью к нагрузкам и длительным сроком службы. Специальная термообработка с твердостью до 46 HRC обеспечивает надежность инструмента даже при интенсивной эксплуатации. Микросатиновое покрытие защищает поверхность от коррозии, снижает блики и повышает комфорт работы. Каждый ключ оснащен трещоточным механизмом на 72 зуба с минимальным шагом 5°, что позволяет эффективно работать в стесненных условиях, где ограничен угол поворота. Шарнирная конструкция дает возможность изменять угол наклона рабочей части до 90° в обе стороны, обеспечивая доступ к крепежу в труднодоступных местах. Комбинированная конструкция объединяет рожковую и накидную головки, что делает инструмент универсальным для различных типов работ. Специальная форма зева позволяет работать даже с частично поврежденным крепежом, снижая риск срыва граней. Дополнительным преимуществом набора являются три адаптера под посадочные размеры 1/4", 3/8" и 1/2", которые позволяют использовать ключи совместно с торцевыми головками. Это значительно расширяет область применения и делает набор полноценным инструментальным решением для профессионалов. Набор поставляется в прочном кейсе, который обеспечивает удобное хранение, транспортировку и быстрый доступ к инструменту. Четкая организация элементов позволяет поддерживать порядок и экономить время при работе. Профессиональный класс, надежные материалы и продуманная конструкция делают набор Inforce 06-05-53 отличным выбором для автомехаников, слесарей и специалистов, которым необходим универсальный, долговечный и функциональный инструмент для ежедневной работы с крепежом.



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Характеристики
Бренд
Inforce
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
для крепежных работ
Количество предметов, шт
13
Инструменты в комплекте
разводной ключ
Комплектация
Комбинированные трещоточные ключи: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм; быстросъемные адаптеры для торцевых головок: 1/4", 3/8", 1/2"; прочный металлический кейс с отделениями для хранения.
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
13
Тип гаечных ключей
шарнирный, комбинированный, накидной, рожковый
Мин. размер ключей, мм
10
Макс. размер ключей, мм
19
Страна производитель
Китай
Описание
Набор комбинированных шарнирных ключей с трещоткой Inforce 06-05-53 (13 предметов) — это профессиональный инструмент для работы с резьбовыми соединениями, который обеспечивает высокую эффективность при монтаже и демонтаже крепежа в условиях ограниченного пространства. Комплект включает 10 ключей и 3 адаптера, что значительно расширяет функциональные возможности набора и делает его универсальным решением для автосервисов, мастерских и производственных задач. Ключи изготовлены из прочной хромованадиевой стали (CrV), обладающей высокой износостойкостью, устойчивостью к нагрузкам и длительным сроком службы. Специальная термообработка с твердостью до 46 HRC обеспечивает надежность инструмента даже при интенсивной эксплуатации. Микросатиновое покрытие защищает поверхность от коррозии, снижает блики и повышает комфорт работы. Каждый ключ оснащен трещоточным механизмом на 72 зуба с минимальным шагом 5°, что позволяет эффективно работать в стесненных условиях, где ограничен угол поворота. Шарнирная конструкция дает возможность изменять угол наклона рабочей части до 90° в обе стороны, обеспечивая доступ к крепежу в труднодоступных местах. Комбинированная конструкция объединяет рожковую и накидную головки, что делает инструмент универсальным для различных типов работ. Специальная форма зева позволяет работать даже с частично поврежденным крепежом, снижая риск срыва граней. Дополнительным преимуществом набора являются три адаптера под посадочные размеры 1/4", 3/8" и 1/2", которые позволяют использовать ключи совместно с торцевыми головками. Это значительно расширяет область применения и делает набор полноценным инструментальным решением для профессионалов. Набор поставляется в прочном кейсе, который обеспечивает удобное хранение, транспортировку и быстрый доступ к инструменту. Четкая организация элементов позволяет поддерживать порядок и экономить время при работе. Профессиональный класс, надежные материалы и продуманная конструкция делают набор Inforce 06-05-53 отличным выбором для автомехаников, слесарей и специалистов, которым необходим универсальный, долговечный и функциональный инструмент для ежедневной работы с крепежом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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