Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%9 030 руб. 16 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679087
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х10
Вес, кг.
5.38
Описание товара Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264
Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264 предназначен для ударных гайковертов. Применяется для работы с крепежом. В наборе 15 предметов. Головки изготовлены из хром-молибденовой стали. Улучшенный профиль головок успешно справляется с крепежом, грани которого деформированы на 85 процентов
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Упаковка
кейс
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264 предназначен для ударных гайковертов. Применяется для работы с крепежом. В наборе 15 предметов. Головки изготовлены из хром-молибденовой стали. Улучшенный профиль головок успешно справляется с крепежом, грани которого деформированы на 85 процентов
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Достоинства:
Комментарий:
Полный восторг! Уже пользовался удлинёнными головками inforce для снятия/установки колёс, уверен, что и эти головки себя отлично покажут. Плотно сидят как на квадрате гайковёрта, так и на самом крепеже. Внутри хитрая форма под шляпку болта; насечки будут вгрызаться в голову закисшего крепежа и не допустят слизывания. Если кому важно, то да, они хорошо прилипают к неодимовому магниту, видимо содержание легирующих добавок недостаточно для подавления магнетизма железа, да и отсутствие магнетизма у хромомолибденовой стали это миф. По ощущениям, покрытие фосфатное, весьма шершавое и матовое. Чемоданчик это отдельная песня... Более красивой, надежной и удобной упаковки в руках не держал никогда, особенно за такие деньги. P.S. "Сделано на Тайване". Эта надпись меня ещё никогда не огорчала.
Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Набор торцевых ударных удлиненных головок Inforce 11-01-264
Достоинства:
Комментарий:
Полный восторг! Уже пользовался удлинёнными головками inforce для снятия/установки колёс, уверен, что и эти головки себя отлично покажут. Плотно сидят как на квадрате гайковёрта, так и на самом крепеже. Внутри хитрая форма под шляпку болта; насечки будут вгрызаться в голову закисшего крепежа и не допустят слизывания. Если кому важно, то да, они хорошо прилипают к неодимовому магниту, видимо содержание легирующих добавок недостаточно для подавления магнетизма железа, да и отсутствие магнетизма у хромомолибденовой стали это миф. По ощущениям, покрытие фосфатное, весьма шершавое и матовое. Чемоданчик это отдельная песня... Более красивой, надежной и удобной упаковки в руках не держал никогда, особенно за такие деньги. P.S. "Сделано на Тайване". Эта надпись меня ещё никогда не огорчала.